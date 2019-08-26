韓男搭訕被嘲「照吓鏡先」　失控毆日本女網紅　網民斥國際恥辱

日本女網紅Miyurin（みゆりん）近日往韓國旅遊，在弘大路上遇到一名當地男子搭訕，她拒絕之後竟遭到對方毆打。事後涉案男子稱，當時跟Miyurin說了幾句日語後遭到嘲笑，要他「照照鏡子」，因此才情緒失控，但絕對沒有打人。

Miyurin上周五（23日）把事發照片上載Twitter，顯示她被一名身穿紫色T恤、頭戴迷彩鴨嘴帽男子狠狠扯髮，期間跌倒在地及遭對方狠踢。MiyuRin表示，一開始時她無視該名搭訕男，其後表明對其行為感困擾，但仍遭到糾纏，對方甚至不斷口出惡言謾罵她與同行友人，她拿出手機欲攝錄，豈料反遭到一輪暴打；事後，MiyuRin心有餘悸稱「韓國治安不太安全」。

網上留言大多是批評「男生怎麼可以這樣打女生」、「將這些圖片和影片帶到日本大使館求助」；連韓國網民也看不過眼，「這是國際恥辱」、「遇到來旅遊的日本人，我們都會很親切的幫忙，看到這種新聞真是讓人丟臉」、「身為韓國人，我想向妳道歉，希望這種事再也不會發生在妳身上」。

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馬上道歉並留下聯絡方式

Miyurin後來到首爾麻浦警署報案，警方周六（24日）派人將涉案男子帶回警署問話，他供稱，當日聽到Miyurin等幾名女子在用日語交談，由於他對日語很感興趣還曾自學，因此欲上前攀談，Miyurin卻用日語嘲笑他，著他自己去照照鏡子，結果一時衝動才會發生衝突。

搭訕男強調沒有打女方，他出手拉扯對方頭髮當刻就知道做錯了，於是馬上道歉，並留下自己的聯絡方式，豈料Miyurin還是決定報警處理；他稱，對發生這稱事很遺憾，必要時會再次向Miyurin道歉。