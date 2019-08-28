雷劈不死印度男獲村民「古法」療傷　牛糞堆中窒息亡

印度奧迪沙邦（Odisha）孫達爾加爾（Sundargarh）男子比諾德（Binod Podh）與高庫拉（Gokula Podh）周日（25日）從市場回家途中慘遭雷電擊中，導致二人身受重傷，陷入昏迷。當地村民為了幫助二人療傷，於是用大量牛糞覆蓋他們全身，最後卻導致比諾德窒息而死。

事發當日，比諾德（Binod Podh）與高庫拉（Gokula Podh）正從市場回家，途中突遭雷電擊中，二人重傷昏迷。不少村民聞訊趕到現場，但沒有即時將二人送院，而是嘗試用大量牛糞覆蓋全身的「古法」救人，

為了幫助二人療傷，於是用大量牛糞覆蓋他們全身，最後卻導致比諾德窒息而死。然而數分鐘過去，比諾德卻停止了呼吸；事後醫生證實比諾德是死於窒息（Asphyxiation），高庫拉則在送院接受治療後，現已無生命危險。

2018年6月，奧迪沙邦拉耶加達縣（Rayagada）的32歲村民比索伊（Sankara Bisoi）及45歲的馬吉（Biswanath Majhi）也有類似遭遇，被牛糞及泥土掩埋30分鐘後才獲送院治療。當地人拜蘇依（Mohan Bisoi）稱：「牛糞及泥土療法向來是用作治療遭雷電擊中的傷者」。

另外，2017年5月，一名男童遭雷擊重傷，家人將他埋在牛糞中長達40分鐘，最終不治，相反男童的兩位朋友因為及時送院而保住了性命。