死侍Ryan Reynolds小情趣　公開醜照賀老婆生日　呢招2年前都玩過

飾演死侍的Ryan Reynolds與Blake Lively於2012年結束6年愛情長跑，步入教堂成為夫妻共偕連理。他們於荷里活被公認是恩愛的一對，原來全靠2人的小情趣，最近懷孕在身的Blake Lively踏入32歲，鬼馬的丈夫當然不放過慶生的機會，在Instagram大放妻子生活醜照，不少網民笑言他在玩命，每分每刻亦嘗試惹怒妻子。

最近懷孕在身的Blake Lively踏入32歲，鬼馬的丈夫當然不放過慶生的機會，在Instagram大放妻子生活醜照。（「Ryan Reynolds」IG圖片）

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因出演《Gossip Girl》系列電視劇而成名的Blake Lively近期專注安胎，周日（25日）是她32歲生日，丈夫Ryan Reynolds用了一個爆笑又鬼馬的方法替妻子慶生。他於IG上載10張相片，全部都是Blake拍照前未準備好的醜態，有一張更是她摸着肚中的胎兒望向丈夫，可見非常幸福。

其實早於2年前，Ryan亦有用同一方式祝賀妻子生日，相片經剪裁過後，對方的頭幾乎看不見，只剩下自己的樣子，頗為爆笑。（「Ryan Reynolds」IG圖片）

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其實早於2年前，Ryan亦有用同一方式祝賀妻子生日，相片經剪裁過後，對方的頭幾乎看不見，只剩下自己的樣子，頗為爆笑。

不少網民笑言「死侍」一直在玩命，不過2人其實都不介意，2夫婦常在社交媒體互相捉弄對方，有網民指只有恩愛的夫妻才會耍花槍，「快被你們閃瞎眼」、「祝你們一直幸福」。

（Instagram、Boredpanda）