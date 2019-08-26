【曝露年齡系列】用文字表情符號是老人家、用Emoji的是年輕人？

在Emoji還沒有出現的時候，想要在手機訊息上展示自己的表情，就要靠表情符號（或稱顏文字）。近日有台灣網民在PTT討論區上感嘆，指現在還會打「0.0」、「==」、「XD」等表情符號的人，「是不是都是老人？」，因為現在的年輕人，好像大多不會打這種表情符號了。

過去還沒有Emoji（如圖）的時候，想表達自己的表情就要使用文字表情符號。（資料圖片）

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不少網民都感到驚訝，即以「0.o」、「@_@」、「0.0」回覆，另外亦有人感到無奈，表示「=_=」、「-_-」、「=”=」。不過亦有少數人反擊，指會使用表情符號不等於是老人，有人也笑指「我老人我驕傲 XD」。更有人提到，不知道可以回覆對方什麼的時候，使用「0.0」其實十分方便。

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表情符號是網上世界常用的語言，用家會將不同的符號組合成表情，以表達自己的感受或表情。近年智能手機發展出一套Emoji，因為使用方便及意義具體而吸引不少人轉用。

（PTT討論區）