40歲女病人拔喉無家人陪伴　暖心醫護緊握其手至離世

人走到生命盡頭，總不希望孤獨離去。早前英國一名40歲婦人被拔喉後，醫護人員不忍她獨自離世，決定代其家人一直陪伴在側，緊緊握着她的手，直至她呼出最後一口氣，此畫面日前於英國一節目播出後，不少網民大嘆感動。

日前一名40歲女病人被送院搶救後不治，因未有家人陪同，醫護人員決定留守其身邊直至她離世。（《Casualty 24/7》節目截圖）

在日前播出的英國節目《Casualty 24/7》中，一名40歲的婦人突然心臟停頓，沒有家人陪同下被送進醫院搶救，可惜在一眾醫護人員落力急救後，婦人最終返魂乏術，醫生只好移除她的維生儀器。當其他同事繼續治理其他病人時，負責的醫生喬治（George Kay）及護士漢娜（Hannah Ryan） 未有即時離開，反而留在婦人身邊，陪伴沒有親人的她，其間漢娜緊握及輕撫婦人的手，直至她走完人生最後一段路。

日前一名40歲女病人被送院搶救後不治，因未有家人陪同，醫護人員決定留守其身邊直至她離世。（《Casualty 24/7》節目截圖）

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護士漢娜接受節目訪問時稱，「當我穿上制服，我就係漢娜護士，而不是別人的媽媽、太太或女兒，直至晚上脫下制服，才可以細想當日發生過的事。」她指作為護士，會為病人竭盡所能，「唯一能做就是陪伴婦人離世」。

醫生喬治則指，作為醫生需要抽離工作及所做的決定，「否則只會影響自己，不能將工作做到最好」，但作為有良知及同情心的人，喬治坦言某程度上都會影響自己心情。節目播出後，不少網民大嘆感痛心，同時大讚醫者仁心。

（綜合）