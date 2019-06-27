英國九旬婆婆想「曳一次」試被捕　暖心警察實現願望上門拉人

雖說「生不入官門，死不入地獄」，不過英國一名九旬婆婆一生守規與官門無緣，她卻想在死前試試做一次「壞人」，嚐嚐被扣上手銬押送到警署的滋味。當地警方樂意配合，超認真安排兩名警員到場「拉人」，還大方請婆婆在警署吃蛋糕。

92歲的貝特（Josie Birds）因為健康轉差，希望有生之年可以被捕一次，警方於是安排一個驚喜給她。（Twitter「sterlingsop」圖片）

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92歲的貝特（Josie Birds）婆婆來自英國曼徹斯特北部，她有見身體愈來愈差，忽發奇想希望有生之年可以「知道頑皮的感覺是什麼」，提出想被警察拘捕一次。對於婆婆這個古怪念頭當地警方樂意配合，派出兩位休班警員，於周六（22日）下午「拘捕」貝特。

貝特孫女史密夫（Pam Smith）笑指，警員拘捕貝特時指她打劫了專門賣食物的店舖Co-op，貝特即時自辯「我不會在Co-op買東西！」警員做戲做全套，為貝特戴上手銬後，帶她坐到警車的後座直駛警局。貝特原來還想體驗牢獄之苦，不過警方拒絕，只在警局中請她飲茶及食蛋糕。

大曼徹斯特警方表示，很榮幸可以幫得上忙。（Twitter「sterlingsop」截圖）

史密夫指貝特婆婆被捕及釋放後的周日（23日），仍然到處與人開心分享其「被捕經驗」，特別感謝警方參與，令她驚喜又開心。大曼徹斯特警方（Greater Manchester Police）在婆婆的Twitter上留言，說很榮幸可以幫得上忙，指婆婆看來已得到「全面的體驗」，又稱會把其謝意轉達給兩位「拉人」的警官。

婆婆共有6個女兒、20個孫、28個曾孫及2個曾曾孫，她早年在工作的地方認識丈夫，退休後再住所附近的小店再工作了數年。其孫女指全家人都覺得婆婆十分勇敢，笑言其所做的事對其他人都很有啟發性。

（每日郵報、BBC）