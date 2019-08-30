深圳武警公安防暴演練　新華社：暴力示威嚴重挑戰「一國兩制」

內地《人民日報》周四（29日）在微博上載一段短片，報道武警和公安在深圳聯合進行防暴演習，大批身穿防暴裝備的部隊人員拿着長盾和圓盾組成多個方陣，應對一批示威者的衝擊，並出動水炮車驅散人群。

影片標註「威武！深圳武警公安聯合演練處置暴亂」，片中顯示有大批頭戴黃色安全帽的示威者，拿著雨傘、木棍和火燒手推車等物件不斷衝擊武警公安防線，還用滅火筒噴煙、試圖搶走鐵馬，防暴隊伍用警棍和催淚彈等反擊；同時，字幕打出「全副武裝的部隊手持長盾牌組成多個方陣應對，用粵語喊出『撤退撤退』，並出動水砲車驅趕，最終成功處置暴力騷亂事件。」

內地不少網民都點讚，「深圳今天烈日炎炎，外面像蒸桑拿！演練太辛苦了！給深圳武警點贊」、「瘋狂暗示中，就問你怕不怕」、「為什麼我們的軍警一個個都這麼勇這麼帥啊」。

+ 5 + 4 + 3

「妄想將『顏色革命』滲透到中國內地」

另外，新華社周四發表評論文章稱，持續的暴力亂象令香港面臨回歸以來最嚴峻局面，「不但法治基石被侵蝕，安寧環境遭破壞，經濟民生受重創，更嚴重的是『一國兩制』原則底線不斷被挑戰，國家主權、安全和發展利益受到威脅，這是中央政府和包括香港同胞在內14億中國人民絕不能容許的。」

評論指出，兩個多月來的示威活動，暴力行為不斷升級，已完全與修例無關，示威者鼓吹「港獨」，且頻頻接觸西方政客，向西方反華勢力尋求保護，「事態的危害性與嚴重性已充分顯現，『反中亂港』分子與外部勢力深度勾結，有組織、有預謀通過製造社會動亂，意圖摧毀特區政府管治權威，進而奪取香港的管治權，企圖通過製造香港亂局來牽制整個中國，甚至妄想將『顏色革命』滲透到中國內地。」

評論指「一國兩制」符合香港市民及國家的利益，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港《基本法》權威等都是對底線的觸碰，絕不能允許，必需剷除破壞「一國兩制」的毒瘤，呼籲各界人士堅定守護香港。