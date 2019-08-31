天文台ｘ消防處爆創意　校園愛情劇講避開「風暴潮」　網民讚高質

穿校服的男生站於飲品售賣機前等候着心儀女生，忐忑不安地想着如何開口說出「乜咁啱嘅？」……以為在說經典檸檬茶廣告？其實是香港天文台與消防處合作拍攝的新短片情節。天文台在facebook上載最新一集氣象冷知識，以檸檬茶廣告式的校園愛情短片，講解惡劣天氣下市民應如何應對，當中包括「風暴潮」的成因及影響，巿民應遠離岸邊到安全地方，更與香港消防處合作介紹「應急三識」，獲網民激讚短片「高汁」兼「好波」。

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最新一集氣象冷知識名為《熱帶邂逅》，一看就知與愛情有關。片段一開始，穿著校服的男主角珍而重之拿着「任何人」公仔，連同學邀請打機亦無理會，自顧自想像公仔是女生送贈，甜笑轉進幻想世界，男生看到心儀女神，苦思如何能向心儀女生說一句：「乜咁啱嘅？」可惜每次都是「總差一點點先可以再會面」。

鏡頭一轉，終於出現經典一幕，男生站於汽水機前想着開場白，但鼓起勇氣時女仔已離去了。男生為了尋找女生跑到海邊，正當他打算放棄時，女生突然出現，搶了他的對白：「乜咁啱嘅？」然後牽着男生的手向前跑……別以為這就是結局，女生跑到安全位置時即將男生的手甩開，直斥男生站於海邊「好危險」，因天文台已發消息指將會有風暴潮，「你咁樣做分分鐘要啲救援人員嚟救你呀」。

原來女生只想教訓男生，同時介紹風暴潮及「應急三識」。（天文台fb短片截圖）

女生其後講解颱風形成時，熱帶氣旋中心的低氣壓會有機會將海水吸起，而吹向海岸的風亦會將海水吹向岸邊，如這時遇上漲潮，海水上漲的話，沿岸及低窪地區便有機會出現水浸，導致風暴潮，這時站在海邊會有危險。

女生教訓男生，如不想遇上危險，就要緊記消防處「應急三識」中的其中兩識，分別是「識自救」及「識逃生」，盡量留於室內安全地方、不進行戶外活動及遠離沿海地方等。男生被教訓後只好認錯，不斷說「知喇，知喇」，其時畫面跳回現實，他不止美夢成空，更被老師狠狠責備，並罰他抄寫校規100次。

天文台最新一集氣象冷知識與消防署合作，提及「應急三識」內容。（天文台fb短片截圖）

當人人以為短片完結了，片尾再出現周星馳式的搞笑發展，男生突然發現鄰座同學也擁有「任何人」公仔，大感愕然，真相是每位同學都有一個，大家齊曬出公仔：「我哋都有啦！」令男生驚訝又無癮。

短片分別上載至天文台及消防處的fb專頁，不少網民看過後大讚「高汁」，笑稱「消防處加50分」、「第一眼睇錯緣份同天氣一樣惡劣」，又搞笑地說：「我到底睇緊啲乜嘢？」更多網民集體錯重點，紛紛留言稱想要片中的「任何人」公仔，「講真，邊度有得買隻公仔」、「喂，點先有隻公仔？我都想要」。