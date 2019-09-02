不忍狗狗暴屍路邊　泰女欲埋葬發現4胞胎　剖腹救出愛喝奶Jackpot

泰國班武里府一名女子在路邊見到一隻被輾斃的狗，好心的她準備埋葬狗屍時發現其原來懷有4胞胎，於是立即剖腹救出小狗，可惜當中3隻因窒息夭折，倖存的一隻獲女事主收養並取名為「Jackpot」。

蘇普拉尼（Supranee Pansuvy）上周一（8月26日）發現該隻懷疑被車輛輾斃的狗狗，隨即下車準備將其埋葬，走近時卻見狗屍腹部脹大，且羊膜囊從傷口露出，始知有4隻小狗被困在羊膜囊之中，起初她以為4隻小狗已經全部死亡，但感覺到狗腹內仍有極微弱的心跳。

現場片段顯示，蘇普拉尼利用剪刀和吸濕墊替母狗剖腹，一隻小狗獲救掙扎着呼吸，結果倖存，惟其餘3隻卻不幸夭折；蘇普拉尼其後把母狗及死去的小狗一同埋葬。

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「牠真的是個奇蹟！」

蘇普拉尼決定將生還的小狗取名為「Jackpot」，並將牠帶回家照顧，「Jackpot很喜歡喝奶及睡覺，我會盡力照顧，希望牠以最佳狀態成長，並陪在我身邊。牠真的是個奇蹟！」

網民都大為感動，紛留言稱「惻隱之心衆人皆有，是為人性」、「我看完之後忍不住哭，祝福這位女士及該隻幸運的小狗」、「謝謝你的善良和愛心，好心一定有好報」。