【逃犯條例】《環球時報》：港局勢有變化跡象　非全面徹底失秩序

內地《環球時報》周一（2日）發表社評，認為在剛過去的周末，香港仍不平靜，出現很多暴力示威，但參與示威的人數明顯減少，激進示威者用「快閃」方式破壞秩序以及製造聲勢的策略變得更加明顯，形容「香港局勢有一些變化跡象，但依然高度複雜」。

社評表示，香港警察執法更加堅決，士氣看上去也相當飽滿，「近距離觀察，他們的氣勢能夠壓倒暴徒的氣焰。暴徒還是很怕警察的，無論在哪裡，警察的清場一旦開始，暴徒基本就作鳥獸散。」社評認為，香港不是全面及徹底失去秩序，混亂發生在局部時段及地區，而特區政府和警隊仍有更多止暴制亂的法律資源及手段可以使用，「但這不意味着恢復秩序是容易的。9月2日香港學校全面開學，一些人鼓動罷課，這些新事態將對局勢構成什麼樣的動向，是不確定的。」

文章指出，比較激進的傳媒人基本都同意「暴力不對」，但這些人的邏輯是政府不同意示威者「五大訴求」才是導致暴力的原因，並對示威者向政府施壓給予的支持，高於對示威者破壞法治的反對，令示威者在香港受到的實際輿論壓力沒有成為全社會性。

社評稱，香港持續兩個多月的動盪已對經濟造成嚴重影響，尤其是全面衝擊了旅遊業；暴力示威所造成的負面衝擊越來越多是毋庸置疑，而最重要的是幫助香港廣大市民認識到經濟影響是動亂本身導致的，「由於香港輿論場與西方輿論場連為一體，形成這種認識上的撥亂反正將是重大挑戰。」

《人民日報》：攬炒只會出現更多被暴力綁架的少年

另外，《人民日報》周日（1日）在微博發表評論，寫道：「香港警方在一13歲孩子身上搜出兩汽油彈，心痛！暴力之害，絕不只在有形危險，更在潛移默化，如果任憑『攬炒』，只會出現更多被暴力綁架的少年。開學在即，我們與關心香港局勢一樣關注香港下一代，因為他們就是香港的明天。愛國家、明法治、守正道，這是香港必不可少的『開學第一課』。」