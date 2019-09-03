【有片】發燒友改裝無人機載人「飛天釣魚」　澳洲民航安全局調查

無人機近年興起，不少發燒友除追求高空影相拍片的質素外，還想發掘更多可能。澳洲一對經營無人機生意的表兄弟近日於facebook貼出影片，展示他們花了兩年的改裝成果，片中可見其中一人坐於由巨型無人機吊起的椅子，飛到水塘上空釣魚。片段事後獲得瘋傳，同時引起澳洲民航安全局（Civil Aviation Safety Authority）關注，表示會介入調查。

澳洲有男子乘坐改裝巨型無人機吊起的椅子飛到半空釣魚，片段獲得瘋傳。（fb「UAV Me」片段截圖）

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經營無人機生意的澳洲男子霍文（Sam Foreman）日前於fb上載片段，可見他坐於一張椅子上，由繩索固定到一部巨型無人機。無人機緩緩升空，將霍文連人帶椅吊起飛到維多利亞省州中部一個水塘上方，他隨即以固定在椅子旁邊的魚杆釣魚，得到漁獲後便返回岸邊。

霍文事後表示，載他到上空的無人機重量超過30公斤，包括25個電池、12部摩打和12個螺旋槳，成功載起合共約110公斤的他和椅子等裝備，形容「當我離開地面時，我實在無法相信……它實際是多麼穩定」。

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他說，整個改裝過程花了約2年，是其任職電工的表兄法傳（Tim French）的心血結晶，「這是一次非常瘋狂的經歷，我們花了很多時間。一開始時我們做了很多次測試，但一直無法以真人測試，因為我們想待它準備好載人才在公開場合拿出來」。

雖然飛行時間不算長，霍文亦做足安全準備，戴上連接鏡頭的頭盔及穿上潛水服才「飛行」，並一直與無人機控制員保持通話，不過卻沒有穿上救生衣，因他擔心一旦發生意外，救生衣會阻礙他從無人機附近游泳逃生，「我有跟控制員通信，以防無人機出現問題令我不得不從椅子跳下……如果它要降落的話，我要盡快游泳避開無人機在我頭上跌下」。

經改裝的無人機重量超過30公斤，包括25個電池，12部摩打和12個螺旋槳。（fb「UAV Me」片段截圖）

片段事後獲得瘋傳，同時引起當地民航安全局關注，指出事件是當地首次有人以大型改裝無人機載人飛上半空，發言人吉臣（Peter Gibson）稱：「以任何方式進行相關行為並不明智，當中有很多事情可能出錯，有人可能因而受重傷。我們需要一些時間收集資料，分析並決定適當的跟進方案。」

局方暫未交代霍文及其團隊有否觸犯法例，強調操作無人機時要遵守安全規定，「這些規則允許人們製造自己的無人機，但操作上必須遵守規定。我們深知無人機世界一直在不斷發展，因此我們會檢示現有的規則，確保它們跟上演變。這確實是一個挑戰」。

（悉尼先驅晨報、DroneDJ）