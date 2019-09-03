內地警搗破冒牌美心、榮華、半島月餅工場　認住3個破綻免中招

下周五（13日）就是人月兩團圓的中秋節，不少人亦正準備月餅送禮自用，不過小心有冒牌貨出現！最近內地警方於梅州搗破一個冒牌月餅製作工場，當中假冒的品牌竟包括香港美心及榮華等，而月餅包裝更印上防偽二維碼以假亂真，不過警方亦發現產品有3個明顯破綻。警方指，今次行動撿獲一批總值500萬人民幣（約550萬港幣）的假月餅，涉案6人正以「假冒註冊商標罪」依法刑事拘留。

內地警方於梅州搗破一個冒牌月餅製作工場，當中假冒的品牌竟包括香港美心及榮華等，而月餅包裝更印上防偽二維碼以假亂真。（網上圖片）

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梅州市公安近日成功搗破興寧市水口鎮彭洞村一農場內的冒牌月餅製作工場，警方指，行動中一共撿獲總值500萬人民幣（約550萬港幣）的假月餅，當中包括香港知名品牌如美心、榮華，半島等。

警方指出，工場環境衛生非常差劣，不少用作製造月餅的原材料及包裝盒隨意放在地上，而部份已製成的月餅更直接暴露於空氣中，發出陣陣奇怪氣味。

警方指出，工場環境衛生非常差劣，不少用作製造月餅的原材料及包裝盒隨意放在地上，而部份已製成的月餅更直接暴露於空氣中，發出陣陣奇怪氣味。（網上圖片）

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他們續稱，警方於現場檢查部份已包裝的月餅，發現包裝上更有特製防偽驗證的QR Code（二維碼），只要通過掃瞄，即會彈出一個彷真度極高的驗證網站，試圖以假亂真。

警方亦發現，冒牌月餅的包裝較陳舊，顏色亦比正版較暗淡，加上只用膠水固定摺合位，會較易脫落。他們亦解釋，每包正版月餅其實有獨立產品編號，但冒牌包裝上的編號則固定不變。警方提醒市民要小心查看月餅，避免買到假貨。

今次行動中，警方一共扣捕6人。涉案人士解釋，該批假冒月餅已於今年7月開始製造，正打算趁中秋大賺一筆，但結果失敗。現時他們正以「假冒註冊商標罪」依法刑事拘留，案件亦正調查當中。

（廣州日報）