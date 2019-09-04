【出賣系列】孩子假期功課大爆公公缺點：口頭禪是粗口，夢想是…

一年一度又開學，台灣一名媽媽在檢查孩子假期功課《祖孫情》時，卻發現他將公公在家中的「陋習」逐一出賣，無忌的童言令一家人哭笑不得，更引述阿公表示「有需要這樣詆毀我嗎？」

功課要求學生以注音寫出有關祖父母的資料，結果孫兒童言無忌，大爆阿公口頭禪是「髒話」，最愛喝酒。（fb「爆廢公社二館」圖片）

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台灣每年8月的第4個星期日正是「祖父母節」，有台媽就在facebook群組「爆廢公社二館」分享孩子一份有關祖父母的假期功課，工作紙要求學生透過訪問、觀察與告白，填寫他們的資料，包括其興趣、口頭禪、願望及最愛吃的東西。本身祖母部分非常正常，但說到阿公時，卻在每一欄留下「真話」。

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他毫不避諱地指出阿公的口頭禪都是「髒話」，最愛吃檳榔，而願望是每天都喝酒；婆婆則是希望他們乖一點，平常興趣是種菜、沒有口頭禪也甚麼都愛吃，不過乖孩子最後還是說，「希望他們健康，快樂生活」。

網民看完帖文都爆笑，指「小孩不會說謊的」，又問道「阿公到底多愛喝酒」，有人則笑言老師安排這個家課，「是為得到八卦呢」。