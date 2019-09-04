38歲美國媽冒充21歲女兒秒遭警察識穿　超狂妝容惹網民熱議

「子華神」金句字字精警，其中一句「卸咗妝後仲認得叫做化妝，認唔到嘅叫做喬裝」，廣為一眾男士支持。美國一名有毒品前科的女子近日駕車時遇上警方截查，為了逃避刑責，她竟然冒充自己的21歲女兒，沒料秒速被警員識破拘捕。警方事後公布女子的犯人檔案相片，沒料其超誇張妝容竟因起網民熱議，紛紛留言稱「有女兒的相片嗎？真想看看兩人是否真的相似」。

有毒品前科的38歲女子賈西亞早前駕駛無車牌私家車被警方截查，為了逃避刑責，她竟想到冒充21歲女兒身份。（Davis County Jail圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

上周六（8月31日），美國38歲女子賈西亞（Heather Garcia）清晨駕駛一輛沒有車牌的寶馬私家車，駛至康涅狄格州法明頓市（Farmington Connecticut）時遇上警方截查。警方於私家車上檢獲吸毒工具及可疑白色粉末，為了逃避刑責，賈西亞向警員表示其名字為梅撤德斯（Mercedes），於1998年出生，但警方很快就識破那是賈西亞女兒的資料，並揭發冒充一事。

有網民笑言，賈西亞的妝容驟眼看有點像《爆粗Band友》的主角造型。（《爆粗Band友》劇照）

警員翻查資料後，得知賈西亞有多次持有或吸食毒品相關前科，而且駕駛執照已遭吊銷，其後以涉嫌藏毒、無牌駕駛及向警察提供假身分等罪名將其拘捕。警方事後公布賈西亞的犯人檔案資料照片，沒料其誇張妝容就引起網民熱議，不少人都對她的「起角」眉毛、超濃眼影以及黑眶唇膏感到好奇，笑言「這妝容很難不被識破啊」，「有女兒的相片嗎？真想看看兩人是否真的相似」，「能駕寶馬，竟然沒錢買好的化妝品？」。

（紐約郵報）