女模夜蒲後當街卸妝　還原素顏顛覆想像　網民讚嘆：初戀感覺啊！

所謂「女為悅己者容」，部份女生化妝技術已達到喬妝境界，加上手機app的美圖功能，「照騙」例子多得令網民不敢再信看到的照片。惟近日網上瘋傳一段抖音短片，指一名女模夜蒲後在街上即場「表演」卸妝，露出的素顏「真面目」令不少網民大感震撼，但驚訝的不是美女變醜小貌，而是讚嘆夜之女還原純真的鄰家女孩，更大呼：「是初戀的感覺啊！」

女生上妝後美艷動人，低胸戰衣加上長長的曲髮，絕對會令男生心動。（抖音片段截圖）

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該段短片沒有說明拍攝日期，但據了解數月前曾在內地流傳，近日再於社交網站瘋傳。片中女生原來是女模特兒，亦喜愛化妝，瘋傳的短片是她於夜店狂歡後，決定挑戰於街邊即場妝，並且拍下短片。

女生換了便衣後，網民驚嘆她的素顏樣子亦非常動人，散發鄰家女孩的清純氣質。（微博片段截圖）

只見女模留着一頭長髮，化妝後樣子美豔動人，她先脫下隱形「大眼仔」、假眼睫毛以及瘦面膠紙，之後再用沾上卸妝水的棉卸下眼妝及粉底等，連唇妝亦一次過抹走，天然素顏最終表露無遺，而大大的眼睛仍「電力十足」，她後來更脫下耳環，把低胸「戰衣」換成密實便衣。不少網民驚嘆女生素顏的樣子更動人，散發鄰家女孩的清純氣質，紛紛說寧願她不要化妝，「天啊，素顏更漂亮」、「不會變樣就證明她是貨真價實的真美女」、「我跪了，終於看見何謂女神了」。

（綜合）

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