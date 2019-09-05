【色膽包天】躲藏4年連環強姦犯竟隱身警隊　常遲到被炒揭真身

美國佐治亞州克萊頓縣（Clayton County）警方近4年來一直在追緝一名連環強姦犯，至近日經比對DNA及受害人所描述疑犯的容貌，竟發現疑犯曾加入警隊。

警方表示，疑犯是24歲的鮑恩（Kenneth Thomas Bowen），他在2018年6月加入警隊，後來因為經常遲到和欺騙上司，同年9月遭到解僱；調查人員曾根據受害人的描述畫出疑犯的容貌，鎖定了數名懷疑涉案人士，後來發現鮑恩與畫中人極相似，隨即透過比對案發現場收集到的DNA，證實與鮑恩非常吻合，於是發出拘捕令。

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被控7項強姦及一項性侵罪

警長羅伯茨（Kevin Roberts）上周三（8月28日）稱：「鮑恩從來不是一個合資格的警員，自加入警隊，多次虛報所身處的位置，以及隱瞞和誰人在一起，因此我認為他實在不可信，予以開除。然而，如果他沒有加入克萊頓縣警隊的話，我們也不清楚到底何時才能逮捕到他。」

一名曾遭鮑恩性侵犯的受害人表示，鮑恩與一些受害人是鄰居，當日侵犯她後不久，他便成功加入警隊，「試想像一下，如果他繼續留在警隊，他可以接觸更多受害者，且擁有更大的權力去傷害甚至殺死其他人。」

鮑恩被控7項強姦及一項性侵罪，上周二（8月27日）已被帶上法庭，地區首席法官達拉斯（Wanda Dallas）拒絕其保釋，案件將於9月24日繼續審理。