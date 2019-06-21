廚子涉冒警性侵3女　企圖強姦及雞姦罪成　被告庭上罵痛哭女子　

青年廚工在網上結識3名由21至33歲的女士後，涉嫌向對方稱自已是「Force」、「油尖旺反黑」、「政府流動保安」等，令她們以為他是警察，繼而分別約3人見面喝酒，之後3女均聲稱遭被告性侵。廚子聲稱是他追女仔後處理不善而被指控，否認強姦、雞姦等4名罪受審，陪審團今(20日)經退庭商議，裁定被告梅錦添一項企圖強姦，及一項未經同意作肛交罪成，而強姦罪則不成立，法官把案押後至8月7日判刑。

被告梅錦添涉嫌冒警強姦及雞姦3名女子 。（資料圖片）

女子庭上痛哭遭被告喝罵

被告在得知兩罪罪成後，一度垂下頭。在裁決後，公眾席有一名女子痛哭，而被告在被帶離法庭時，向該女子謂：「喊乜X野，X你老母。」

庭上透露，被告曾因非禮罪，於2014年被判感化。而他亦因冒警罪，於2017年被判罰款2千元。法官先為兩名事主Q和R索取創傷報告，把案件押後至8月7日進行求情。

被告梅錦添（26歲）被控企圖強姦、強姦、未經同意作肛交罪，及一項屬交替控罪的非禮罪。案中三名事主分別為P、Q及R，年齡屆乎21至33歲。

事主Q稱願付款求被告放生

案發時21歲的Q早前供稱，她於2017年在網上結織網名「邱比特」的被告。被告約她於同年4月29日到旺角的酒吧飲酒，期間自稱是「油尖旺反黑」，期間又自稱與家人吵架，不想回家，最終帶Q到時鐘酒店，並在房內不斷吻Q，又企圖脫去她的褲子，並伸手摸Q的私處，Q反抗大哭，提出交錢予被告，以換取對方放過她。被告遂停手，並拿走Q銀包內的一百多元。Q稱要提款，但後來沒過帳予被告。

事主P稱遭被告強姦後銀包也失了

另一女事主P，案發時31歲，她稱2017年8月在網上認識被告，被告自稱是「Force」。兩人翌月相約飲酒，被告要求到P家留宿。P准被告入屋後遭被告強姦。P之後亦發現銀包不翼而飛，遂致電被告查問，被告則否認偷錢。而P在盤問時稱，認為報警亦無用，因「警察會幫警察」，因此在事後近一周才報警。

事主Q稱遭雞姦並指被告有性病

第三名女事主R，案發時33歲，她於2017年9月社交媒體認識被告相約飲酒。約一星期後，R再發短訊予被告，被告帶她到賓館。被告在房內要求R替他口交，R形容被告下體有「好大陣噏味」、「餿味」。而被告之後強行逼R肛交，即使R多次叫「唔好」及反抗，仍無法阻止被告。被告繼而和R性交，R當時十分害怕，庭上解釋：「因為肛門咁多細菌，插入陰道驚發炎。」R又指，事後因陰道及肛門發炎，而要求診。她亦懷疑被告患有性病，並開始懷疑被告非警察。

P事後在網上公開事件，而R和Q則在網上論壇看到P的遭遇，遂報警。

被告稱追女仔後處理不善

被告被捕後與警方進行錄影會面時稱，事主P是自願與他進行性行為，他沒有偷P的錢，但承認曾向P稱，自已做「Force」，並解釋因他曾做過機場保安。被告否認曾與任何女子肛交，亦不記得是否認識R。至於事主Q，被告稱Q是自願和他發生親密行為，惟對方拒再進一步他才停手。被告認在與P見面後，覺P煩而沒有再找她，又認為，這次是他追女仔後處理得不善，才遭多女指控。

陪審團裁定被告針對事主Q及R的指控成立，但對P的強姦罪則不成立。

案件編號：HCCC334/2018