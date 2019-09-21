【醫生好忙】實習醫生替懷孕師姐做產檢　嘆一步一驚心：壓力超大

編按：行家一出手，便知有沒有，許多行業都怕遇到「行家」，以免手藝技巧會互相比較；但有些行業卻不能避免遇到同行，當中包括醫生，當醫生成為病人時，角色互換會否令雙方都有功力呢？抑或其實也是一趙教學相長的過程？

蓋瑞醫師的OS 醫界流傳著一句話：病人是最好的老師，但偶爾也會遇上病人真的是前輩老師的情況，這種時候就把皮繃緊，好好地把壓力轉化為學習的動力吧！

醫生每日為不同病人診症，有時更遇上同行來求診。醫生示意圖。（資料圖片）

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幫同行看診 醫護人員就是病患，壓力超大！

第一次碰上這件事，是以前當實習醫師的時候。當時在婦產科值班的我，拿著一把神經槌，要替名單上的孕婦們一個個做神經學檢查。

「您好，我是今天的值班醫師，來做例行性的神經學檢查。」一踏進病房，照慣例以自我介紹開場。

「喔，學弟來敲DTR（深層肌腱反射）啊？」床上的孕婦神色自若地問道，雙眼霸氣地盯著我。

「咦……是……學姊嗎？」

「對啊，我是XX科XX醫師，學弟可能之前沒遇過我。」說完，學姊伸出手放在我眼前。

台灣醫生蓋瑞憶述，當他還是實習醫生時，曾遇上懷孕的女醫生前來做產檢。產檢示意圖。（Getty Images／視覺中國）

敲肌腱反射不算是很難掌握的神經學檢查，但眼前的這位孕婦可是經驗豐富的資深醫師，實習醫師敲她的肌腱反射，大概就像學徒、打工仔幫主廚做生日大餐一樣充滿壓力。

當醫師也是病人時

拿起神經槌，摸出自己想要敲的位置後，揮槌一敲，有合理範圍的肌腱反射。

「嗯。」學姊嗯了一聲。

「嗯。」我不知道在幹嘛，也跟著嗯了一聲。

「好。」學姊說好。

「呃……那個……學姊不好意思，請問……我敲得對嗎？」

「喔！ 你敲得是對的啊，沒事沒事，學弟別管我，繼續做你該做的事。」氣氛回復正常，學姊自然地說道。

蓋瑞醫生坦言，要替經驗豐富的醫生前輩作檢查，感覺就像學徒、打工仔幫主廚做生日大餐一樣，充滿壓力。病人示意圖。（Getty Images／視覺中國）

雖然學姊這麼說，但對我來說，要無視她根本不可能，短短幾秒鐘，握著神經槌的手已經微微流汗了。班上的同學或多或少都經歷過類似的事情，好比說，當年同學蔡老夫也意外地幫醫界大老導尿。

「我一進去就大喊，阿伯來，幫你導尿噢！」

「後來一看阿伯名字好特別，好像似曾相識的。」「之後才想到，槓咧！ 阿伯是主任！」一邊聽著蔡老夫的回顧，一邊慶幸還好我只需要幫學姊敲肌腱。

蓋瑞醫生事後感慨「病人是最好的老師」，並指如果病人是同行時，可以令彼此間溝通更有效率。示意圖。（Getty Images／視覺中國）

有前輩在還是有好處的

不過雖然照顧同行醫師會帶來更大的壓力，換個角度想，常常也因為彼此資訊對等，得以節省許多醫病溝通的時間。

「學長這次有那些症狀呢？」

「主要是腹瀉發燒兩天，其他倒沒有太需要注意的症狀，幫我驗電腦的那個抽血套餐就好，治療方面則給我生理食鹽水和開點抗生素，謝啦！」

「OKOK，學長保重啊！」



換作是一般病人，得從最基本的病史開始問起，並且從病患的話中篩選出對病情判定與治療有價值的資訊，最後在向病患解釋處置並回答病患的疑難雜症。但如果彼此都是醫護人員的話，溝通可能更有效率，節省彼此的時間。

「蓋瑞，秀給你看我的超音波，你知道這坨黑黑霧霧有一顆顆黑點的是什麼東西嗎？」

「大便嗎？」

「答對了！一百分！ 額呵呵呵呵呵！」

偶爾，還會遇上熟識且熱心教學的前輩，指點一些疾病的注意事項與處置訣竅。所有的事情都是一體兩面的，面對醫師前輩就是病人的壓力測試，雖然會皮皮剉，但也常常因此學到更多的東西呢！

（以上是《醫生好忙！》的內容節錄）

書名：《醫生好忙！》（ 四塊玉文創）

作者： 蓋瑞醫師

蓋瑞醫師，台大醫學系畢業，喜歡各種無拘無束與有違常理的創作，嘗試呈現文青形象，但效果不彰。

希望透過這本書，能讓大家看到如今的醫療環境下，不只有艱辛與苦澀，也有著無數的歡笑和感動。

與同為醫師的太太共同經營「邦妮&蓋瑞小夫妻」網站與粉絲團。

出版社：四塊玉文創

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。