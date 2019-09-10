做一日抵七日　英外賣快餐店年收入逾百萬　網友盛讚：大件夾抵食

英國朗德（Rhondda）一間名為「Curlys Dinners」的快餐店只在周日營業，且僅提供外賣服務，然而餐廳不但沒有入不敷支，還得到高達4.8分（滿分5分）的Facebook餐廳評價。43歲的餐廳老闆劉易斯（Chris Lewis）表示，由於發現在周日做生意已足夠「維皮」，加上要照顧年幼兒子，故決定每星期「做一休六」。

「Curlys Dinners」的外賣套餐份量十足，除了烤肉，還有蔬菜、烤薯仔、甜品以及自製醬汁。一份成人餐售價6.5鎊（約63港元），兒童餐售4.5英鎊（約44港元）。餐廳開業至今14年來備受好評，網民盛讚大件夾抵食，老闆劉易斯謂：「我們盡可能保持大件夾抵食，我是在這裏長大的，知道大家喜歡這樣的食物」。

雖然餐廳如今只在星期日營業，但劉易斯當日必須早上5時起床，一直忙到下午4時才有機會休息；其他員工同樣相當忙碌，他們從星期五開始準備食物，「星期五我們要準備食材，星期六開始煮，星期日全日賣餐」。劉易斯說，餐廳幾乎每個星期都可以把食物賣光，一天大約能賣出約350至380份套餐，年收入逾百萬港元。

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兒子出世忙不過來

劉易斯曾在酒吧擔任廚師12年，「那時酒吧周日會提供晚餐，很多客人都會問可不可以外賣，於是我就知道周日提供外賣是很受歡迎的，並萌生自己開店的念頭」。

劉易斯表示，其實餐廳起初是每日營業兼提供堂食的，不過開張4年後兒子出世，自己實在忙不過來，加上餐廳附近一間銀行關門導致人流減少，於是決定只在周日開店，沒想到仍有錢賺。

劉易斯指出，聖誕節是餐廳收入最高的月份，亦是最碌的時候，「每年的訂單從12月1日起就已經爆滿，我們每份聖誕餐售價是12鎊（約120港元）。」他現正逐步將生意擴大，嘗試在周三和周四提供外賣，「但周日仍然是我們最繁忙的一天」。