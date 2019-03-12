快餐店員用Boy、Dog分辨B、D餐　野蠻食客即怒罵：你叫人食狗餐？

遇上某些發音相近、容易混淆的字詞時，一般人都會配上簡單詞語方便分辨。近日有快餐店店員投稿至facebook專頁，稱早前為客人下單時，為了分清B及D餐，會問清楚客人想要「Boy餐」或「Dog餐」以作確認，不過有食客卻因而大怒，稱「依家咩意思呀你？！係咪叫人地食狗糧啊？」，並即時向經理投訴，樓主最終只能無奈道歉，並指以後要將D餐改稱為「David餐」，避免發生同類事件。

有快餐店店員投稿至fb專頁，稱自己以「Boy餐」及「Dog餐」分辨B和D餐，不料客人聽到「Dog」後反應甚大，不斷責罵他。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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該名任職快餐店店員的網民早前投稿至fb專頁「西客之道」，指一般為客人下單時，為了避免混淆B、D餐，都會問清楚客人想要的是「Boy餐」或「Dog餐」，稱「啲客都不嬲無問題，直接答返我係要邊個餐」。

有日樓主為客人如常下單，一名女客人稱要D餐，當樓主再次確認「請問係咪要個Dog餐？」時，對方竟突然責罵：「你好啦喎你！我留意咗你好耐㗎啦！次次人哋話要D餐你都係話要Dog餐！而家咩意思呀你？係咪叫人地食狗糧啊？你係咪好開心？」

樓主指，一般為客人下單時，為了避免混淆B、D餐，都會問清楚客人想要的是「Boy餐」或「Dog餐」，而客人大多直接回答。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

樓主對女客人的反應感驚訝，但仍即時安撫對方並解釋指，「唔係呀小姐，其實我都係想確認返小姐叫嗰個係咩餐，因為D同B……」。不過樓主還未說完，客人又再怒罵：「仲出聲？仲駁嘴？你而家叫人食狗餐啊！同我叫你經理出嚟！」這時身處店內的經理聽到爭吵聲，即時協助處理，最終樓主仍是要向客人道歉，並稱日後落單時只能稱D餐為「David餐」或「熱香餅餐」，以免再惹誤會。

女客人不斷責罵樓主，最終驚動經理，樓主無奈要向對方道歉。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

樓主對事件感到無奈，直言「如果Dog餐係狗糧餐，咁我問個客係咪要David餐嘅話，會唔會俾人話我叫人食人肉」。網民看過帖文均感驚訝，直指女客人野蠻、難服侍，「咁我問你bravo餐定delta餐，你又識聽咩？」，「極度自卑引致嘅無限自大……係病嚟㗎」。亦有網民稱樓主的上司縱容客人亦有責任，形容他是「向惡勢力低頭」，「有個咁嘅經理，轉工啦」。

（fb專頁「西客之道」）