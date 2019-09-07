辣妹被捉姦即問「廁紙沖咗未」　人夫庭上解釋呢一句　引網民哄動

孤男寡女入酒店房足足一個半小時，只是傾股票？台灣高等法院日前處理一宗捉姦案，已婚男在fb群組認識一名女子，不時相約外出引妻子懷疑，終於在汽車旅館被妻子捉正，他與女子在車內疑夾口供約定是討論股票，女方焦急頻問「廁紙沖咗未」，有關對話被車Cam錄下並成控方指控理據，人夫在庭上解釋這關鍵一句時解釋只是自己面油多，這說法引起網民哄動：「你信嗎？」

妻子殺到汽車旅館捉姦，台灣人夫辯稱傾股票，庭上不入罪惟網民卻不信。圖為示意圖（Gettyimages）

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據報道，被化名「阿翔」的人夫，據悉前年在fb股票群組認識一名身材火辣的高姓女子，兩人頻頻交流由網友變密友，每次外出阿翔都向妻子聲稱「出門談股票」，終於一次其妻搭的士跟蹤，捉正老公帶女前往汽車旅館。

人妻眼看阿翔座駕直駛入旅館極為心焦，惟旅館人員因其沒有警方陪同，拒絕為她開門，她在門外苦等一個半小時後，終見丈夫的車駛出，怒極以身擋車，丈夫緊急停下並鎖緊車門，車內的高女受驚狂問他：「你剛那衛生紙有沒有沖？沖OK沒有？都OK？現在怎麼辦？」

阿翔回答「就說我們在談股票，我先把帳號給刪除掉」，並與高女繼續疑似夾口供對答，而整個對話被車Cam拍下，事後更成控方起訴的證據。

事件最終鬧上法庭，阿翔辯稱約高女到汽車旅館是喝咖啡、聊股票，與高女車內提及衛生紙，是因為他臉上容易出油，所以到每個地方都會先看有沒有衛生紙，而丟衛生紙只是開玩笑，免得被誤會。

點解咁緊張啲廁紙呢？圖為示意圖（Gettyimages）

法庭審後判決無罪，惟控方不滿提上訴，高院再審在衡量證據後，指出妨害婚姻中的「通姦」、「相姦」指的是「雙方性器接合交媾行為」，認為如要入罪要達到一般人不致有所懷疑的證明程度，因案中情況沒有直接或間接的證據證實高女與阿翔性器接合，故駁回上訴。

不少網民對人夫就廁紙的解釋大表懷疑，反問「你信嗎？」，有人認為法庭有法庭的判斷，而一般人也有一般人的理解，「真的假不了」。

（自由時報）