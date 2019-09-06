173cm高渣男嫌女友矮　要求用這方法增高令人傻眼　台女決心狠撇

「胸部小、身高矮……」外表被另一半嫌棄，可能是不愛的徵兆。有台灣女生在facebook群組「靠北女友」發帖，抱怨前男友的渣男行為，指強迫她獻出第一次後，男友就對自己愛理不理，而且還嫌身高矮，更提出奇葩方法要求樓主增高，「你知道我身高173對付你這個15x很辛苦」，令網民翻白眼至後腦，紛紛留言撐樓主「173是在驕傲什麼」。

樓主上載對話截圖，只見前男友直斥她「太矮了，我想要160以上，甚至165的女生」。（fb「靠北女友」圖片）

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一名女網民在「靠北女友」發帖抱怨前男友，她指被對方強迫獻出第一次，之後就對自己愛理不理，「你想要的時候叫我，不想要的時候把我晾在一旁」，打斷他打遊戲機就會生氣，有時樓主拒絕交歡時，則會被罵「下次不要來了！」

樓主又抱怨被嫌棄外表不夠吸引，「嫌我胸部不夠大、年紀小、身高矮等」，並上載一將對話截圖，只見前男友直斥樓主「太矮了，我想要160以上，甚至165的女生」，又強調「你被我嫌到不行」。樓主隨即反駁後天可怎麼努力增高，對方竟回應「拉高啊，或是穿運動內衣，跳高，別讓胸部一直晃到受傷」，更抱怨道「可以別讓我這麼辛苦嗎？」

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帖文引起熱議，有網民直斥樓主前男友是「渣男」，又支持她分手的決定，「一個人不愛你，你做什麼他都會嫌棄，還好你放手了」，並祝褔她遇到正常男生。很多網民都關注另一重點，為矯小女生平反，「聰明的人才懂欣賞小隻女孩」、「我148一樣呼吸得很好」、「我們158讓人愛不釋手好不」、「我150，我老公183，173真的沒很高」。