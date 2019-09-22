大腦真的只用了一成？用得盡變天才？原是75年前廣告口號變謬誤…

由木村拓哉主演的日劇《MR.BRAIN》跟我們講解了不少腦科學的知識，甚至可套用於破解犯罪案件上，可見其研究的重要。《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》一篇提到坊間對大腦的迷思，有人認為人類只用了大腦的10%，你又怎樣想？

我們只利用了大腦的10%?

這則謬論的起源要回到一九三五年，根據娜庭．威德曼博士（Dr Nadine M. Weidman），科學家拉什萊（Karl Spencer Lashley）以老鼠做了實驗，總結「大腦（腦部的主要部分）最多有一半，可在不影響老鼠學習能力的情形下被破壞。」

因此就有人說，這些早期研究最後產生「人類沒有使用或需要整個大腦」的理論。而這說法也就經常被引述，好證實我們具備的腦力比我們所想的還多，或是大腦的「休眠」部分肯定也有潛能。

這些早期研究最後產生「人類沒有使用或需要整個大腦」的理論。（《LUCY：超能煞姬》劇照）

英國「腦科學成像中心」的弗里斯教授（Professor Chris Frith）表示：「人類只利用大腦的10%是種迷思。即便是我們在睡覺，大腦內的所有細胞都是活躍的……而大腦若出現一小區域的損害，就可能造成嚴重影響。」確實，我們並不常聽見外科醫師說：「子彈射穿了他的頭部，但幸運的是，子彈進入的是他腦部90%沒在使用的部位。」

科學作家萬傑克（Christopher Wanjek）在《劣質醫學》曾提到，第一次出現有關10%的紀錄是一則一九四四年的廣告，提供自我精進課程的佩爾曼研究中心宣稱，「什麼讓你停滯不前？根據一個科學事實，就這一個！科學證實，你只用了大腦潛力的十分之一！」

佩爾曼（Pelman Institute）是由William Joseph Ennever創立，是主張腦潛力訓練的學校。（Ennever.com）

自那時起，各個科學家就絞盡腦汁持續奮力研究。萬傑克也指出，幸好如今「CAT、PET和MRI掃描都證實，大腦裏沒有所謂未活動的區域，即使是在睡眠時也沒有。」

《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》，安卓雅．芭罕（Andrea Barham）著。（創意市集）

以上內容節錄自《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》

作者：安卓雅‧芭罕（Andrea Barham）

責任編輯：許瑜珊

出版：創意市集