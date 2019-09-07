台男整黑醋阿華田朱古力蛋糕　地獄主廚Gordon Ramsay舔碟致敬

地獄廚神Gordon Ramsay讚不絕口，甚至將整個菜式吃得一乾二淨，絕對是有力的認證！《我要做廚神》（Masterchef）全新一季的第一輪預賽初選中，台裔參賽者張程晅（Fred Chang）令人相當注目，皆因他所製作的朱古力甜品獲3位主廚評審盛讚，更稱是「甜品的最高境界」，Gordon Ramsay甚至捧起碟子舔乾淨，非常誇張。

台裔參賽者張程晅（Fred Chang）所製作的朱古力甜品獲3位主廚評審盛讚。（《我要做廚神》截圖）

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24歲的張程晅於台北出生，一歲時跟着父母移民到美國，雖然目前職業是利潤分析師，但不減他對烹飪的熱愛。他在節目表示，自己對廚藝充滿熱情，15歲時已開始看《我要做廚神》，難以想像9年後能參加拍攝，因個性較內向害羞，害怕參加比賽，但今次在母親等家人鼓勵下，終於鼓起勇氣報名。

張程晅的作品名為「黑醋阿華田夾心朱古力蛋糕」，遞給3位主廚評審試食後，他們忍不住一口接一口把整盤都吃光，其他兩位評審對他讚不絕口：「這是甜品的最高境界，濃稠、入口即溶、濃厚。」又形容蛋糕甜度剛好，不油膩。而Gordon Ramsay則以行動表達他的喜愛，意猶未盡拿叉子把盤子剩餘的醬汁刮乾淨，後來更乾脆拿起來舔了數次，最後將圍裙拋向張程晅，表示成功過關晉級，「比賽以來吃過最美味的甜品！」。

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Fred表示15歲時已開始看《我要做廚神》，難以想像9年後能參加拍攝。（fb「MasterChef」圖片）

據台灣傳媒報道，生長在台灣家庭的他，也不忘尋根，兩年前開始學習台式料理，包括牛肉麵、小籠包、蔥油餅等，希望可以將更多台式美食呈現在國際舞台上。