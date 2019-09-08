【嚇死人咩】玩過山車突然天降iPhone　男子成功一手接住超驚險

玩過山車驚險不在於充滿離心力，而是隨時有驚險意外發生！一名新西蘭運動員Samuel Kempf上月到西班牙參加比賽，期間在當地樂園與家人玩過山車時，竟然遇上「天降iPhone」的罕有一刻，他更成功一手抓住了電話，最後物歸原主。不少網民大讚他眼明手快，「果然有運動細胞」、「天啊，幸好沒事」。

一名新西蘭運動員Samuel Kempf上月到西班牙參加比賽，期間在當地樂園與家人玩過山車時，竟然遇上「天降iPhone」的罕有一刻。（YouTube片段截圖）

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Samuel最近代表新西蘭國家隊到西班牙參與世界拳球冠軍賽（Fistball），趁休息時間與家人到當地的PortAventura主題公園遊玩。期間他們登上「Shambhala」過山車，它除了是園內最大型的過山車遊玩設施，更曾是全歐洲最高及最快的過山車，時速可至每小時133公里，非常誇張。

當時Samuel與家人兩人一排坐在過山車，他們上斜時更興奮地聊天。直至過山車衝下第一個斜位時，前面有乘客突然飛出一部iPhone X，Samuel見狀即嘗試伸手接住電話，由於他身型高大，一起身時幾乎向前跌，場面驚險萬分。幸好他成功抓住電話，之後更表露出猶如贏得獎牌的樣子，非常爆笑。

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Samuel坦言當時沒想太多，更決定握着它直至下車，他指最後亦有物歸原主，但後來在玩另一設施時，卻輪到自己不慎掉了Apple Watch，他坦言有點不幸。

Samuel當時有拍下片段，更於上周三（4日）上載至YouTube分享此一世難忘的經歷，至今獲逾324萬人觀看及1.6萬讚好。大批網民紛紛表示Samuel的反應非常快，「沒有片段都不相信有如此荒謬的事」、「你真大膽，如果不小心就跌下去了」、「看到我心跳加速」。

（YouTube、The Sun）