牛津大學研究發現食雞肉增患癌風險　因果關係待釐清

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英國牛津大學（Oxford University）最近發表一項研究指出，進食雞肉會增加患罕見血癌「非何傑金氏淋巴癌」（Non-Hodgkin lymphoma）的風險，而男性患上前列腺癌（prostate cancer）的機會亦會提高；有關研究已刊登在《流行病學與社區健康期刊》（Journal of Epidemiology and Community Health）。

牛津大學研究人員對47.5萬名中年英國人進行調查，收集他們從2006至2014年間的飲食習慣以及患病數據，結果發現當中約有2.3萬人患上了癌症。

研究報告指出，進食家禽類食物與患上惡性黑色素瘤（malignant melanoma）、前列腺癌及「非何傑金氏淋巴癌」的風險成正比。然而研究結果只顯示出進食雞肉與特定癌症之間的相聯關係，箇中的因果關係仍有待進一步釐清。另有假設提出，雞肉中可能含有某種致癌物質，而致癌因素亦可能與烹調雞肉的方法有關，例如是否食用炸雞。

以往已有研究指出食紅肉與患癌有關，其中一個理論是肉類中的血液被消化後會釋放有毒物質。英國保健局（NHS）過往也有研究指出，進食過多的紅肉和加工肉類，患大腸癌的風險將會增加。

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