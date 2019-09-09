條件好都無人愛？男生公認十大最討厭女生排行　第二名令網民崩潰

明明自己條件不錯，但總不被異性喜歡？如果有這樣的疑惑，就要看看自己會否中了「最討厭女生」特質。台灣有YouTuber近日搜集過百位男網民意見，得出「男生公認最討厭的女生Top10」的調查結果，發現拜金性格、粗口爛舌、想法太負面等都會令人避之則吉，而其中一項不良習慣更讓網民極崩潰：「接吻像親到煙灰缸」。

YouTuber「那個女生 Kiki」近日搜集過百位男網民意見，得出「男生公認最討厭的女生Top10」的調查結果。（YouTube截圖）

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台灣YouTuber「那個女生 Kiki」早前在Instagram開放調查，邀請男生對「最討厭哪種女生」的主題發表意見，結果反應熱烈，回覆率是前所未有地高，共數百位男網民回應，從而得出「公認最討厭女生十大排名」。

↓↓↓ 男生公認最討厭女生TOP 10 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

除了上述十大排名外，男網民認為討厭的女生特質，還包括聊天時愛理不理、衛生習慣差、講話沒內涵、太黏人、不善良、星座狂、愛化濃妝和喜愛夜蒲等等。

不過有網民卻不認同調查結果，稱男生根本看不懂心機重的女生，「分不出誰是真婊子」，又指：「罵髒話的才是不做作啊！」亦有女網民抱不平，「男生抽煙就行，女生就不行嗎？」，並稱怎麼沒有「女生公認最討厭10種男生」的排名。