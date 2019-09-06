日A0冬菇頭毒男大翻新　一日剪勻同區12間髮型屋　邊個look最掂？

都說日本的髮型師除了會普通的洗剪吹，還會表演「大變活人」，比如說下面這位，無神宅男秒變時尚潮男，簡直換了個頭！

魔術般的日本變髮達人！（點擊放大瀏覽前後對比圖）↓↓↓

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看到這裡，你想不想現在就飛過去改頭換面？不過，日本理髮廳大多都是要預約的，而且這樣大神級別髮型師顧客自然也是少不了，理髮（理想的髮型）似乎也變得遙遙無期。

不過，在日本也經常存在「激戰區」的情況，同行店家紮根在一起激烈競爭，一家約不上另一家就撿漏……（點圖瀏覽日本著名的同行激戰區）↓↓↓

為此，由日本著名主持人松子主持的《月曜夜未央》節目組就對此進行一次策劃，讓這12家理髮店進行PK，看看哪一家店的理髮手藝最為高超！

1日被剪12次，A0男慘成白老鼠！（點圖睇比賽過程及爆笑結果）↓↓↓

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日美醬只能祝願小哥的頭髮快快長長，然後再去這家店燙髮了。那麼你最喜歡哪一家店做的造型呢？留言說說你的看法！

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