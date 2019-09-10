高達模型被棄置後樓梯　將軍澳居民幫忙收拾：希望兄弟趕得切執返

不少高達發燒友對模型呵護備至，但有網民於今早（10日）發現有盒未完成的高達模型被棄置於住宅後樓梯內，一袋袋零件散落在地上，畫面叫不少人心痛。有網民表示超擔心，「陣間畀人清咗就慘啦」、「陰公豬囉」、「模型係無辜㗎」。樓主稱後來幫忙清理放在一旁，希望主人盡快認領可憐的模型。

黃小姐發現盒內空無一物，模型只砌了少許，但其他未拆過的袋裝零件亦散落於梯級，猶如被五馬分屍一樣。（網民黃小姐授權圖片）

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網民黃小姐今早於fb群組「TKO Secrets」上載相片，自稱居住翠琳邨欣林樓，於今早出門上班時驚見有盒高達模型被棄置於後樓梯，於是好奇上前了解。她發現模型盒內部件散落一地，還有些未拆過的袋裝零件，猶如被五馬分屍一樣。

黃小姐於今早出門上班時驚見有盒高達模型被棄置於後樓梯，於是好奇上前了解。（網民黃小姐授權圖片）

黃小姐後來回覆《香港01》指，因為趕時間上班，只能幫忙執拾零件放回盒內，「執完就放埋一邊，️趕返工救唔到佢入返屋」。不少網民慨嘆模型很可憐，更擔心其主人的狀況，「究竟係大人爭執定細路畀人鬧既慘劇呢」、「無陰公囉」、「好慘呀，對主人嚟講係寶貝嚟」。

黃小姐解釋因為趕時間上班，只能幫忙執拾零件放回盒內，「執完就放埋一邊，️趕返工救唔到佢入返屋」。（網民黃小姐授權圖片）

有網民亦曾經歷過被家人「虐待」模型的慘況↓↓

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亦有網民留言表示希望有心人幫忙，「幫佢保管先可能好啲，怕畀人執走咗」、「請先收留這些兄弟的寶貝」。

（fb群組「TKO Secrets」）