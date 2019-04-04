跟老婆吵架　人夫兩大櫃模型公仔被橫掃　網民都心痛：玩具廝殺日

「寧得罪小人，莫得罪女人」，對丈夫來說絕對是警世名言，不過近日仍有人夫不小心「中伏」！一名男網民日前在facebook群組「今日一入玩具報價區」發文，上載一段令人心痛的影片，只見櫃上過百隻模型公仔被掃低，樓主悲痛地解釋這是跟老婆吵架後發生的慘況，不少網民看到此情此景都為樓主感心痛，並引用至理名言鼓勵巴打：「忍一時風平浪靜」。

男網民前日（2日）在facebook群組抱怨跟老婆吵架後，對方疑一怒之下把三層櫃上的模型公仔掃低。（fb「今日一入玩具報價區」截圖）

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一名男網民前日（2日）在facebook群組「今日一入玩具報價區」發文，抱怨跟老婆吵架後，對方疑一怒下把三層櫃上的模型公仔掃低，從影片可見現場滿目瘡痍，4座模型櫃本來放滿整齊排列的模型公仔，但當中至少兩櫃的模型曾被橫掃，部分更墮地「陣亡」。

同是玩具迷的網民為樓主感到心痛，直指這是「S.I.C.（幪面超人）受難日」、「玩具廝殺」，又好奇樓主犯了什麼錯令老婆大怒，另有人安慰稱「未算嚴重」、「留咗手啦」、「至少仲有一半」。有網民則奉勸各位巴打「忍一時風平浪靜」、「鬧交嘅時候同自己講為咗玩具我可以忍」。