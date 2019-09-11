小學生手繪大學T恤被同學欺凌　大學製官方T恤力撐熱賣1.6萬件

進入大學是不少中小學生的目標，美國一間小學日前請學生穿喜歡的大學的代表服飾回校，一名學生因為沒有喜歡的田納西大學（University of Tennessee）的T恤，於是用白紙畫上該大學縮寫「UT」自製手繪T一件，沒想到反遭同學嘲笑欺凌。田納西大學得知此事後，特別把男童的「設計」做成學校T恤，還寄了大量學校周邊商品給男童，大學的暖心舉動獲網民激讚。

其中一名男童因為喜歡田納西大學，但沒有任何該校代表服飾，因此拿一張白紙畫上田納西大學縮寫UT圖案後，釘在田納西大學代表色的橙色T恤上。（Laura Snyder fb圖片）

+ 5 + 4 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在佛羅里達州阿塔蒙特小學（Altamonte Elementary School）日前舉辦「大學顏色日」（College Colors Day）活動，邀請學生穿着他們最喜歡的學院或大學的衣服回學校。其中一名男童因為喜歡田納西大學，但沒有任何該校代表服飾，因此拿一張白紙畫上田納西大學縮寫「UT」圖案後，釘在田納西大學代表色的橙色T恤上。

老師史奈德（Laura Snyder）在facebook表示，該名學生本來非常興奮向她展示了自己的襯衫，但下午時卻發現男童在課室哭起來，原來是另外幾名同學嘲笑他的衣服，「他很沮喪。我知道孩子們可能很傷人的，我知道這不是最好看的標誌，但是這個孩子利用他可以利用的資源去參加活動。」

對此史奈德打算自掏腰包買一件田納西大學官方T恤送給該學生。沒想到文章在網絡被廣傳，更引來田納西大學的注意，大學直接寄了一大包官方紀念品，包括球衣、帽子、筆記、鋼筆和水瓶等給這名男學生。大學還將把學生的手繪設計變成官方T恤，並將部分收益捐贈給反欺凌基金會，目前已賣出1.6萬件襯衫。

田納西大學還將把學生的手繪設計變成官方T恤，並將部分收益捐贈給反欺凌基金會，目前已賣出1.6萬件襯衫。（VolShop Twitter圖片）

事後史奈德在facebook感謝田納西大學的支持，「你們所有人讓這件事的結果遠超乎我想像」，她又指學生收到物品後非常高興，「他臉上露出燦爛的笑容，更有信心」。