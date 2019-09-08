花1300萬為4隻馬戲團大象「贖身」　丹麥政府全面禁止動物表演

馬戲團的動物表演常被批評是將人類的快樂建築於動物身上，近年不少人都拒絕觀賞或參與。丹麥政府近日宣布，今年內將會全面禁止所有動物表演，並會斥資1100萬克朗（約1274萬港元）為當地僅存4隻仍在馬戲團工作的大象「贖身」，讓牠們於動保機購安享晚年。

丹麥政府宣布今年內將全面禁止所有動物表演，並會出錢向馬戲團購買4隻仍在工作的大象。（fb「Cirkus Trapez」圖片）

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早於1962年，丹麥政府已禁止大部分動物用於表演，但大象、海獅和斑馬等少數動物則獲得豁免，直到今年，當地農業和漁業部宣布，將會向國會提交新的反殘酷法草案，全面禁止所有動物表演。

丹麥農業和漁業部宣布，將會向國會提交新的反殘酷法草案，全面禁止所有動物表演。（fb「Cirkus Trapez」圖片）

政府同時決定斥資1100萬克朗（約1274萬港元），向當地的馬戲團購入最後4隻仍在工作的大象，分別是Ramboline、Lara、Djunga和Jenny，並會安排牠們安享「退休」生活。當地的衛生部門表示，暫時未決定將4隻大象安置於哪一機構，但強調必定會有適當照顧的人選和足夠空間，「大象將被送到可以為他們提供最高生活水平的機構」。而有最終決定前，大象會先安置於動物園，由政府承擔照顧責任。

其中一個馬戲團的經理班迪奴（Benny Berdino）表示，對於要與大象們說再見感到不捨及傷心，但同時很高興牠們能得到美滿的退休生活。

（綜合）