中秋節咪玩熒光棒！丟棄後污染環境難回收　破裂濺出液體可致盲

一年容易又中秋，中秋節人月兩團圓當然最開心，不過過節都要注意保護環境，特別是要向熒光棒說不！環保團體調查後揭露，去年每個家庭平均丟棄41.77支熒光棒，估算香港丟棄超過4000萬支熒光棒。早有環保團體提醒，熒光棒極難回收，亦有害環境，希望市民不要於中秋節玩熒光棒慶祝。

熒光棒對環境會造成嚴重傷害，環保團體近年已經多次呼籲市民不要再玩熒光棒。（資料圖片）

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綠色力量上周公布，即使環保團體已不斷呼籲市民停止於中秋節玩熒光棒，但去年中秋節期間使用並丟棄熒光棒的數目仍創新高，回覆有玩的受訪者多達四成；而且每個家庭平均丟棄41.77支熒光棒，由此推算全港家庭中秋節隨時丟棄逾4430萬支熒光棒。

facebook專頁「結束一桶專棄」年前亦已撰文記述回收熒光棒不可行的過程，指不止可能沾染到有毒物質、管內碎玻璃可能割傷皮膚、幼熒光棒需要以鐵線推走碎玻璃，還要以大量清水洗淨膠管，認為回收熒光棒「根本就係『嘥人力物力嘥時間嘥精神嘥資源』的做法」，即唔玩最好。專頁又提到，如果熒光棒的化學液體流進土地及海洋的時候，對生物及環境都一定會有傷害。

↓↓↓ facebook專頁「結束一桶專棄」曾經嘗試回收熒光棒，但發覺根本不實際 ↓↓↓

急症科專科醫生馮顯達曾於訪問中指出，熒光棒內分別有碳氫化合物及雙氧水，前者可以令熒光棒呈現不同顏色，後者則可以有熒光效果。如果熒光棒裂開，濺出的液體可以引起皮膚紅腫，不慎吃進肚的話可以引起屙嘔肚痛，接觸到眼睛就可以留下疤痕，影響視力。

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眼科專科醫生周伯展亦提到曾遇8歲小朋友，因折斷熒光棒而令化學物濺上眼睛，幸病情未算嚴重，處方消炎藥膏塗搽和止痛藥後於兩周內康復。惟他指該小朋友只是比較幸運，若嚴重時可能導致患者白內障、青光眼、甚至永久失明。

其實熒光棒只帶來一剎那的歡愉卻極之傷害環境，玩的時候都會有潛在危險，各位不如嘗試尋找一些替代品，或是回歸最初的燈籠蠟燭，過一個開心得來又環保的中秋節！