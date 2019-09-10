福建男食淡水生魚片3年　肝臟滿佈寄生蟲　無知以為點芥末可消毒

吃淡水生魚片有長寄生蟲的風險，福建省福州市一名男子，平時熱愛吃生魚片，日前他突然高燒不退，就算吃了退燒藥都沒有好轉，經檢查後發現林男的肝臟內竟爬滿了活蟲，很可能會引發肝硬化、肝癌。

林男日前突然身體發熱，持續高燒將近10天，沒想到一照X光才發現，林男的肝臟滿是蠕動的寄生蟲。（網上圖片）

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林男日前突然身體發熱，持續高燒將近10天，還出現咳嗽及咳痰等症狀，他自行買退燒藥服用後，情況還是沒有好轉，才連忙看醫生檢查，沒想到一照X光才發現，林男的肝臟滿是蠕動的寄生蟲，診斷是罹患了肝吸蟲感染症。

醫生指出，肝吸蟲能寄生在人類膽管和膽囊，通常以膽汁為食，成蟲甚至可以在人體內存活長達20至30年，輕微症狀會出現發燒、食慾不振、腹部疼痛及肌肉酸痛等症狀，嚴重可以導致肝硬化，甚至是肝癌。對此，醫生提醒要避免感染最直接的方法，就是不要食用生魚片。

林男亦坦言，他很愛吃生魚片、淡水魚蝦等，已生食淡水魚近3年，又為只要沾芥末就可以消毒。（網上圖片）

林男亦坦言，他很愛吃生魚片、淡水魚蝦等，已生食淡水魚近3年，又為只要沾芥末就可以消毒。醫生提醒，肝吸蟲的幼蟲通常寄生在淡水魚體內，若真的克制不了食慾，也應該要注意水產來源，還有檢疫狀況，這樣食用才比較保險。

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早前無綫節目《大灣區活好D》主持人肥媽曾大吃淡水生魚片並讚賞有加，隨即引來爭議，食物安全中心之後呼籲市民切勿進食淡水魚生，並表示「在一般環境下飼養的淡水魚（例如鯇魚及大頭魚），除了致病菌外，還可能帶有寄生蟲，例如可造成膽管梗阻、肝硬化和引致膽管癌的中華肝吸蟲。」報告中更提到，香港已禁售傳統中式魚生（供生吃的淡水魚）逾30年。