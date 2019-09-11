留學加國高富帥毆斃情敵　家人付2230萬保釋　女方刪社交帳號消失

為愛爭執，結果卻不幸搞出人命！加拿大中國籍留學生范博喬（Boqiao Fan，音譯）兩年前與同來自中國的王浩志（Haozhi Wang，音譯），為了奪取女神譚佳琪（Kiki Tan）的芳心大打出手，王浩志頭部遭重擊，送院後不治身亡。這宗塵封近兩年的悲劇日前伴隨一紙保釋通知書再度受關注，范博喬在父母交出逾二千萬港元保釋金後獲准保釋，最近更重返校園；而女主角譚佳琪事發後已立即刪除一切社交帳號，人間蒸發。

王浩志的室友憶述，王浩志生前深愛譚佳琪，幾乎把家中寄來的錢都花到女友身上，還經常給對方購買各種奢侈品，自己卻非常節儉，有時候連吃飯、交房租都要朋友接濟；然而，譚佳琪並沒有珍惜王浩志的付出，反而「暗撻」富二代范博喬。

事發當夜，譚佳琪帶着范博喬來到王浩志的出租屋，兩名男子因此發生爭執並大打出手，衝突中范博喬襲擊了王浩志，導致王浩志頭部嚴重受傷，送到醫院後搶救無效而身亡。王浩志的室友說，譚佳琪案發時全程在場，而且一開始就是她教唆范博喬去「教訓」王浩志；而在王浩志傷重時，譚佳琪甚至還阻攔他們叫救護車，導致他錯過治療的最佳時機。

多倫多警方事後將范博喬拘捕，並以二級謀殺的罪名將其起訴，拘留三個月之後，范博喬的父母不但斥巨資請來當地著名律師Brian Greenspan，又花了375萬加元（約2230萬港元）將他保釋。據悉，這名律師收費昂貴，每小時費用高達1000加元（約5950港元），曾經成功為因酒駕撞死祖孫四人的加拿大富二代辯護，令最後該富二代只被判刑10年，且僅需服刑3年半就可以申請假釋。

范博喬目前與其母親居住在一棟價值超過200萬加元（約1190萬港元）的兩層豪宅中。他在保釋期間需要與兩名擔保人住在一起，且要隨身攜戴電子監視器，另外他亦要遵守不得聯繫案件證人，以及不得靠近案發現場等規定，而萬一他違反任何一條保釋條件，便將面臨更多指控。這宗案件預計將於今年10月初開審，而這段期間范博喬能繼續上學，而一旦罪成，他將被判終身監禁，至少服刑10年才可申請假釋。

王浩志的父母事後曾採受訪問，稱愛兒是個非常乖巧的陽光男孩，希望加拿大司法部門能給他一個公平的交代。王浩志的弟弟則在社交媒體上表示，「哥哥死後，爸爸的眼睛快哭瞎了，媽媽的精神狀況也出了問題。」

許多網友都形容此案件是一宗悲劇，留言稱「最可惡的就是腳踏兩條船的女友」、「為什麼真正的幕後兇手卻能逍遙法外，她（譚佳琪）的良心不會受到煎熬嗎？」、「那個譚某（譚佳琪），今生今世都會被鬼纏住，會折磨她的內心一輩子不能解脫，無論她表面上偽裝成多麼輕鬆自在」。