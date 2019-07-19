山東大學幫留學生搵伴讀　傳25女陪一男　參與者：飯局後有人墮胎

山東大學爆出「扯皮條」風波，被揭為每個留學生配備3名異性學伴，引網民譁然。校方事後解釋學生是自由參與，又指「一對三」是被惡意曲解，惟爆料不絕，傳校方曾為車禍入院留學生找來25女陪伴，又有自稱參與的女伴讀爆飯局內幕，直指女生為學校補習而參加，惟飯局內被灌酒，她陪同被掌摑同學離場險被阻，其後獲知有同場參加的女生，數個月後要墮胎。

山東大學為留學生配對女學伴，在網上引來爭議。（微博圖片）

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內地不少學校為實現教育國際化，提供不同誘因吸引更多外地學生入讀，中國山東大學近日被爆有為外國留學生配3名異性學伴的項目，引來廣泛關注，其後大學只稱把關不嚴才令報名表格出現「結交外國異性友人」的選項，強調參與學生均屬自願，惟網民質疑大學硬要把不諳世事的女生介紹予外國男生做法不妥。

上周內地傳媒更爆出山東大學2018年一份通知顯示，曾有留學生車禍住院，學校竟為其招募25名志願者陪護。

網傳山東大學留學生與本地生合照，看來相處融洽。

官方雖說有誤會，外間卻不太相信，網上更出現參與女生大爆料，有自稱曾是山東大學「伴讀生」的女網民透露，女生希望得到校方的補助才選擇成為伴讀，望能減輕家裏的經濟負擔。她指校方挑伴讀時有一定要求，她因身高1.75米獲順利通過，校方給她的首項任務，是陪伴一名剛果來的非洲留學生，交談下獲知對方非常有錢。

爆料女生指與留學生起初相處不錯，其英文也有進步，惟一次聚會上她卻直擊這些留學生醜惡一面，她指因身為留學生的伴讀，若拒絕出席，隨時被對方投訴種族歧視或不尊重，令校方扣減補助金，家境差的女生根本不敢拒絕。

早前網上流出一份山東大學的學伴配對結果。（微博圖片）

她直指該次聚會中有逾20名留學生和20名女伴讀，放眼看去女生都身材不俗但家裏較窮，留學生席間不停「勸酒」，有女生不願喝即被留學生當眾摑了一巴。

爆料女生指當時大感害怕和恥辱，心想其伴讀的為學校發展而犧牲自己時間，惟留學生眼中卻認為她們低人一等，憤怒的她拉着捱打女生離開，竟被剛果男攔住，「動作很粗暴，甚至拉我頭髮」。

山東大學近年積極推動國際化，力吸不少外國留學生，不時聯合本地生參加活動。

爆料女生稱幸拉扯時有侍應發現，由老闆出面勸解她才成功甩身，最終她和捱打女生均被取消當年的學校補助，校方力撐留學生，無奈稱「我們能安全畢業，已經是學校網開一面」。她更指據其了解當晚參與但沒離場的女生中，有數個在兩、三個月後到醫院墮胎，「當時全校人都有所耳聞」。

網民炮轟這種事嚴重程度猶如風化案件，諷刺大學變成「山東怡紅院」，「以後都可以出本黃書了，還是長篇回顧的」。又有網民指能伴讀的不少是「校花級」，「平時我們這些男生，連上去搭話的機會都不太有，X媽就去給洋大人、領導倒水，憑什麼？」

（綜合）