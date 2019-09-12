日本暖心JR車長為鐵路迷小粉絲戴帽子　互動畫面感動50萬網民

「最愛新幹線的兒子這天必定一生難忘啊！」日本攝影師稻垣先生（Yasuto Inagaki）近日在Twitter分享列車車長跟鐵道迷兒子互動的感人瞬間，在朝氣勃勃的陽光下，車長摸摸小粉絲的頭，再為他戴上帽子，猶如青春日劇的情節，令50萬網民紛紛讚好。

車長友善地拍拍小粉絲的頭，其後將自己的車長帽子脫下並為他戴上。（Twitter「inagakiyasuto」圖片）

↓↓↓ 車長與小粉絲溫馨互動連環圖 ↓↓↓

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稻垣先生指兒子是新幹線迷，有天在JR北陸新幹線的長野站月台，有幸跟車長來個互動。從其拍攝系列照片可見，車長友善地拍拍小粉絲的頭，其後將自己的車長帽子脫下並為他戴上，最後互相敬禮，場面無比溫馨。稻垣先生亦為兒子感到高興，「說過好幾遍，但JR真的超棒吧」，又大讚車長「神對應」，他其後在Instagram補充說鐵道迷兒子邂逅溫柔的車長，比遇見米奇還高興，「今後請繼續帶給孩子們夢想」。

稻垣一家人4年前在新高岡站留影見證北陸新幹線開通。（Twitter「inagakiyasuto」圖片）

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這連環圖隨即在網絡瘋傳，短短3天已有逾53萬個讚好，12萬次轉發，網民紛紛留言表示畫面實在太美好，更稱這絕對是一張JR海報。有人亦分享小時候回憶：「每次離開時我都會向售票員揮手，戴帽子的確是寶貴的經歷啊」，又祝願這位小粉絲有日能真正當上「JR車手」。有網民則想起動漫《海賊王》經典一幕，傑克為路飛戴上帽子並稱「我就先把帽子寄放在你這裏」，令人感動得瞬間淚崩。

有網民則想起動漫《海賊王》經典一幕，傑克為路飛戴上帽子。（網上圖片）