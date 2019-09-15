【內附貼士】台98歲婆婆零白頭髮　網友超佩服跪求凍齡秘方

有白頭髮不一定靠染髮劑補色，近日台灣有網民表示家中嫲嫲年事近百，但仍擁有一頭烏黑濃密的頭髮，樓主更稱嫲嫲從來無染髮，引來大批網民關注，他們驚呼超誇張，更跪求純天然養生大法，「越活越年輕」、「看起來很健康喔」、「是神基因啊」。

相中可見，98歲的嫲嫲雖然彎着身，但仍有氣有力修剪樹枝，外表看起來不像如此高齡的老人家。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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樓主最近於facebook群組「爆廢公社」上載相片，表示嫲嫲今年已98歲，但身體健康之餘，更擁有一頭烏黑濃密的頭髮。樓主又指嫲嫲這麼多年來亦從無染髮，證明它是純天然絕無添加。相中可見，嫲嫲雖然彎着身，但仍有氣有力修剪樹枝，外表看起來不像如此高齡的老人家。

嫲嫲仍擁有一頭烏黑濃密的頭髮，樓主更稱她從來無染髮。（fb群組「爆廢公社」圖片）

大批網民羨慕不已，更留言稱希望樓主代為分享嫲嫲多年養生秘訣，「真正的美魔女」、「希望她一直要健康下去」、「也太誇張了吧」、「好厲害」、「到底如何養生」、「我只是36歲也很多白髮了」。

樓主亦大方公開嫲嫲多年來「長生不老」的養生秘訣，他指嫲嫲始終是老人家，現時膝蓋關節不太好，要吃保健品，但平常愛吃烚椰菜、烚蕃薯葉、櫻桃、香蕉、雞屁股。

而日常餐單中，早上會吃饅頭加營養奶粉或麥片，有時加多一隻烚雞蛋。而午餐就以烚菜為主，偶爾配其他肉類；晚餐就有白飯、烚菜及蒸魚。樓主續指，嫲嫲不吸煙，而且一直盡量保持開朗心情，就會少機會出現「三千煩惱絲」。

（fb群組「爆廢公社」）