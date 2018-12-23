【美魔女】廿年無老過！台嫲嫲超凍齡　網民：用膠原蛋白洗澡？

時間是容貌的天敵，但總有女性戰勝無情歲月，嬌容十年如一日。台灣有女網民上載兩張今昔圖片，相中女子在同一處地方、穿同一套衣服、擺同一個姿勢、同是抱着兩個孩子，雖然是孩子不同人物，但女子仿彿年齡相若。但樓主表示，相中人是自己奶奶，奶奶由跟兒女合照到跟孫兒合照，樣貌及身材卻似沒有太大分別，指「有趣的不同時代照片還原」。奶奶的凍齡樣貌令不少網民感到震驚，大讚她保養得好好，更笑問是否「每天用膠原蛋白洗澡？」。

奶奶當年穿上有領的白色上衣及碎花圖案的長裙，在老家外攬住女兒及兒子合照。（fb群組「爆料公社」圖片）

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樓主將兩張照片拼在一起，今日（22日）上載至facebook群組「爆廢公社」，兩張照片構圖一樣，可見奶奶穿上有領的白色上衣及深色碎花圖案長裙，在老家門外攬住一男一女小童，身後的長梯及單車擺放位置都十分近似。相中女子身材似是沒變，穿着的衣裙十分合身，臉上幾乎沒有皺紋，只有右圖女子頭上幾絲白髮，才看得出她年紀較大。樓主表示，圖中女子是自己的奶奶，左圖攬的是一對子女，而右圖抱的則是樓主一對子女，即女子的孫仔孫女。換言之，照片拍攝日期最少相差20多年，但奶奶卻彷如凍齡。

有網民上載類似圖片，下圖是當年丈夫與兒子的樣子，上圖則是年老的丈夫與孫子。（fb群組「爆料公社」圖片）

圖片貼出10小時已吸引逾7000人讚好，網民留意到「樓梯長高了，腳踏車長大了」，但奶奶「身材沒變」、「一樣漂亮」、「除了頭髮，其他都一樣耶」。樓主坦言十分羨慕奶奶，稱自己「生完兩個已發胖，奶奶還生三個」。更有網民笑問奶奶「是每天用膠原蛋白洗澡嗎」、「是喝SK-II嗎」、「整天都躺在SK-II裡面嗎？」。

（fb群組「爆廢公社」）