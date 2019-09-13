【係愛定自私？】讓太太平躺睡覺　廿四孝老公搭飛機企足6個鐘

這是愛還是過份溺愛？日前有外國網民搭飛機時，見到一名滿頭白髮的男子為讓太太平躺在座椅上睡覺，竟在機艙走廊企足6小時，令他大為感動，形容是真愛。不過照片引來其他網民爭議，指女方行為自私，「為什麼她不睡在丈夫大腿上？」亦有人質疑為何空中服務員允許男子站在走廊這麼久。

網民表示男子為讓太太平躺睡覺，他在機艙企足6小時。（courtneylj_ twitter圖片）

網民表示男子為讓太太平躺睡覺，他在機艙企足6小時。（courtneylj_ twitter截圖）

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該網民日前在Twitter上載照片，分享自己看到浪漫一幕，相中一名滿頭白髮、束白鬚子、身穿恤衫的男子站在機艙走廊，默默看着身旁平躺在3張座椅上的女子，網民留言稱該男子站了足足6小時，讓太太可以安睡，大讚「這是真愛啊」。

在樓主眼中看似浪漫的畫面，卻引來不少網民批評太太自私，「為什麼她不睡在丈夫大腿上？」有人稱即使是10分鐘，也不會讓丈夫站着，「如果那就是愛情，那我寧願孤獨」。另外有網民質疑為何空中服務員允許男子站在走廊多時，「他們不會讓你站超過5分鐘」。

（Twitter）