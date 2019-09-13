2歲小朋友飛奔擁抱短片爆紅　純真笑容融化過萬網民：很掛念老友

踏入成人世界，有多久沒試過真情地抱一抱老友呢？外國一段短片近日在網絡瘋傳，片中兩個小孩子雀躍地奔向對方，張開雙手，最後緊緊地來一個擁抱，短短半分鐘的影片溫暖過萬網民的心，「很想抱抱很久沒見的老友啊！」

兩人本來相距遠遠的，但一見面就手舞足蹈起來。（影片截圖）

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短片由來自美國紐約的爸爸西內斯（Michael Cisneros）拍攝，並在周日（8日）上載至facebook。原來西內斯的2歲兒子Maxwell和好友Finnegan一年前認識，從此就成為好朋友，即使二人分開時，都會常常問及對方情況，他們又會一起上音樂課，「兩人都熱愛跳舞」。西內斯還稱影片拍攝當天，兩名小男孩只是沒見兩天，但一見面就忍不住毫無保留地表達思念。

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片段上載至今已獲逾萬次轉發，有網民深受感動，「不斷看了一遍又一遍」、「他們見到彼此的笑容，心都融了」，亦有人羨慕小孩子的真誠，「為何變大人就不再那麼直接呢？」、「兩個孩子幫我們上了一課」，提醒網民愛要及時，碰面時不要再吝嗇對親友表達心意。