台女遭按摩師強姦不敢作聲　與男友僅隔布廉　犯人：臨時合意性交

台北市驚傳女大學生和男友到按摩館按摩，卻遭本為逃逸越南外勞的阮姓按摩技師強姦。女大學生「花花」9日晚間10點，和男友一同前往開封街一間按摩養生館消費，男友和「花花」只相隔一片布簾，相距不到5公尺，沒想到按摩到一半，就被阮姓男子強姦得逞，事發當下「花花不敢張揚」，直到隔天才向男友哭訴，整起案情宛如日本SOD情節。

女大生「花花」和男友深夜到開封街一處按摩養生館消費，「花花」選擇全身精油按摩，由31歲的阮姓按摩技師替「花花」服務，不料按摩到一半，「花花」就被阮男強暴，儘管「花花」和男友只隔著一片布簾，但「花花」當下震驚不敢聲張，因此被強姦得逞。

「花花」隱忍和男友離開養生按摩館後，直到隔天才情緒崩潰向男友哭訴，「花花」向警方報案並到醫院驗傷，隨後到北市婦幼隊作筆錄。

監路電視拍到當時情形（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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警方受理報案後立即到養生館逮捕阮姓男子，阮男坦承與「花花」發生關係，但強調是兩情相悅，臨時合意性交；警方發現，阮姓男子是在2014年到台灣，擔任工廠技師工作，2017年成為逃逸黑工，最後冒用他人身分證，在養生按摩館成為按摩技師。

警方訊後，將阮男依強制性交罪嫌移送地檢署偵辦，遭檢察官聲請羈押獲准。

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