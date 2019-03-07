台男疑妻出軌拍AV　向妻母妹播淫片稱「很好認」　妻遭誣衊決離婚

台灣桃園市曾姓男子結婚30多年，10年前因生意不穩定而轉業當保安，後來失業。曾妻向法院指出，丈夫失業後就閒賦在家打電動遊戲，家中生活開銷幾乎由她負擔，丈夫卻不體諒，加班深夜返家，丈夫卻說「加班這麼晚，我知道你都在亂搞男女關係」，即使她出示上班打卡紀錄，丈夫還是不相信。

曾妻還指出，丈夫還不定期拿不知何處取得的色情影片給父母及胞妹、胞弟看，稱影片中女主角就是她，還表示「她脫光光很好認、以前就是長這樣」等語，同時懷疑兒子不是親生，她帶著兒子到醫院驗血緣，確認是親生。

曾妻表示，去年丈夫還拿色情片給友人妻子看，聲稱妻子和友人有一腿，曾妻以丈夫不斷對她羞辱、人格毀滅，已分居多年、形同陌路，向法院訴請離婚。

曾妻指出，丈夫不定期拿不知何處取得的色情影片給父母及胞妹、胞弟看，稱影片中女主角就是她。（Gettyimages/VCG）

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法院審理時，曾姓男子表示，前幾年發現妻子的外遇照片及錄影畫面，但放在家中不翼而飛，他承認有將妻子外遇告訴妹妹及母親，但並未將照片及錄影晝面給母親、胞妹及胞弟觀看，他以妻子所訴不實在，拒絕離婚。

法官傳曾男友人妻子作證，她表示，曾男曾約她到公園，表示曾妻和她先生有一腿，並出示圖片給她看，圖片畫面為一個男的壓在女的上面，女生全身裸露，但只能看到側面，她說不可能，因為畫面中女性身材較纖瘦、看起來較年輕，與曾妻身材不符，男的也和丈夫特徵不符，曾男卻說妻子身體特徵他都知道等，不會看錯。證人還表示，她返家後告知丈夫，丈夫很生氣說要告曾男。

法官認定曾男無故懷疑妻子外遇，更以來源不明和畫面模糊的影片、照片向親屬、友人表示妻子有通姦行為，卻未提出任何證明，讓妻子深感羞辱和精神上痛苦不堪，且雙方分居多年，形同陌路，以婚姻難以維持判准離婚。

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