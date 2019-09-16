服食偉哥小心副作用　英報告：兩年279人出事　28死1人遭「截肢」

英國藥品與保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）近日發表的報告指出，過去兩年英國有279名男子在服食「偉哥」（威而鋼，Viagra）後出現各種不同副作用，當中有數十人出現陰莖異常勃起（priapism），一人被迫切除陰莖，還有28人在服用後一年內死亡。

報告稱，偉哥有不少副作用，且在不同人士身上會出現不同徵狀，過去兩年英國有279名男子「中招」，除了頭痛及消化不良外，數十人出現持續性及痛苦的勃起狀態，又名為陰莖異常勃起，一名男子最終更因要切除陰莖，28人在服食偉哥後的一年內死亡，但現時仍不清楚該藥物是否導致任何死亡病例的主因。

報告透露，有兩人患上佩洛尼氏症（Peyronie's disease）導致陰莖異常彎曲疼痛；10人聲稱服藥後視力模糊，眼前呈現一片藍色，甚至短暫失去周邊視力（peripheral vision）；另有10人稱偉哥導致心臟病，2人指該藥物引致鼻塞。

不過，MHRA發言人強調，偉哥被視為治療勃起功能障礙的一種有效藥物，並有助提高因肺部動脈壓力過高而受影響的肺部活動能力，其安全性是基於對9570名患者進行多達74次雙盲安慰劑對照臨床研究（double blind placebo-controlled clinical study），以及自產品推出以來定期收集和檢測的逾10年監測調查。

英國目前每年約發出350萬份偉哥處方，惟不少人在普通藥房以4鎊（約39港元）就可以購買到該藥物。雖然偉哥的副作用不少，但不能忽視其正面作用，例如能讓男性保持長達2小時的勃起狀況，一些職業運動員也會借助來令血管擴闊及增強肌肉。