服用威而鋼再打增強劑　英男陰莖異常勃起2日險切掉保命

藥不可亂食！一名居德英籍男子日前參加派對時服用了可治療勃起功能障礙的藥物威而鋼（Viagra），他於派對上遇見一名男性護士，兩人狂歡前男子接受護士建議，再注射了陰莖增強劑，詎料翌日男子陰莖異常勃起引致疼痛，忍了兩日後才求醫。醫護人員為男子多次放血急救仍無效，一度考慮替男子「截肢」保命，幸手術後男子情況好轉，惟醫生稱他仍要面對漫長的治療。

英籍男子服用威而鋼後再注射增強劑，令陰莖異常勃起引致疼痛，幾乎要「截肢」保命。（ig「dannypolaris」圖片）

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根據外媒報道，居於德國柏林、任職爵士歌手的英籍男子波勒韋斯（Danny Polaris）早前參加一派對時遇到一名男護士，兩人言談甚歡相約繼續狂歡，他後來告訴男護士自己到場前已服用了威而鋼，在對方提議下，同意再注射勃起增強劑，「當時我想『為什麼不試試呢，應該沒什麼可以出錯』，這是我一生中最糟糕的決定之一」。

波勒韋斯忍了兩日，終抵受不住疼痛而求醫，醫生診斷其情況為陰莖異常勃起，曾5次以針刺入他的陰莖緊急放血。（ig「dannypolaris」圖片）

狂歡一晚過後，波勒韋斯依舊勃起不止，他原本以為藥力未過，忍了兩日終抵受不住疼痛而求醫。醫護人員檢查後，5次以針刺入他的陰莖緊急放血，可惜作用不大，醫生診斷其情況為陰莖異常勃起，稱若不及時治療，有機會要「截肢」保命。

波勒韋斯稱最初對是否分享自己的經歷感掙扎，但事件公開後則覺得很高興能令世界各地的人關注其情況。（ig「dannypolaris」圖片）

外科醫生後來替波勒韋斯進行緊急手術，從其大腿取出靜脈並將其連接到陰莖根部以進行抽血，幸好手術見效，令他不致強制「被閹」。雖然手術能發揮作用，醫生稱波勒韋斯仍要面對漫長的治療，包括進一步的手術和物理治療。

波勒韋斯的朋友事後於網上為他眾籌醫藥費用，他亦於個人的instagram帳戶更新病情，稱最初對是否分享自己的經歷感掙扎，但事件公開後則覺得很高興能令世界各地的人關注這種「令人痛苦甚至可稱為可怕的情況」。

（鏡報、都市報）