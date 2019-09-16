台七旬老伯再進化！　用42部手機連線玩《Pokemon GO》超誇張

為了做「小精靈大師」可以去到幾盡？台灣一名七旬老伯陳三元在去年用11部電話及9個隨身充電器，自組一人團隊玩《Pokemon GO》而爆紅，今年3月又再被網民發現他的「戰車」上的電話增至23部，更見大師的專業。

今年中秋之夜，有網民於fb上載相片，表示於街頭碰到「大師」，於是瞬間把焦點放在「電話陣」，原來陳三元再次把配備進化到42部電話。（fb群組「爆系公社寶可夢討論區」圖片）

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直至上周五中秋之夜（13日），大師又再於街頭露面，而今次網民竟目擊到單車上的支架竟足足放置42部電話，全部畫面亦同時顯示深藍色，遠看猶如孔雀開屏，非常誇張。大批網民表示，非常佩服陳三元對捉精靈的熱誠至今仍未減退，「也太強了吧」、「博士級精靈大師」。

陳三元再次把配備進化到42部電話，一樣熟練地在點擊屏幕拿補給品，最後他更大方地與2位女兒合照。（fb群組「爆系公社寶可夢討論區」圖片）

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陳三元原名叫陳清波，今年已經70歲，住在新北市土城區，是位退休的風水師。自從孫兒在3年前教他玩《Pokemon GO》便開始玩上癮，於是一邊騎單車，一邊開着手機捉精靈，開啟了他的「小精靈大師」修煉之路。

他去年更花過萬台幣買了11部手機，連同9個隨身充電器放置在單車的特製支架上，方便他在外時亦能連續數小時玩手機，最後被街坊發現更放上網，結果一夜爆紅，連外國討論區Reddit亦有討論他的瘋狂行為。

直至今年3月，有網民再於街頭「野生捕獲」陳三元騎着「戰車」捉精靈。令人驚訝的是，他車上的配備又增加了，而今次竟然有22部電話，片中更見大師兩手非常忙碌，不斷在點擊屏幕與其他精靈戰鬥，最後輕鬆勝出，連網民亦大呼不可思議。

陳三元在去年已開始已迷上《Pokemon GO》，用過萬台幣購入11部電話、9個充電器自組團隊，再進化到使用23部電話，其誇張程度真的不能小看。

陳三元的爆紅程度連電話品牌「華碩」亦在同年找他取代韓星孔劉，成為新一代言人，據指新電話是以電池的續航力為賣點，不少網民大讚「真的找對人」。

他一直亦在努力成為「小精靈大師」，今年中秋之夜，有網民於fb群組「爆系公社寶可夢討論區」上載相片，表示於街頭碰到「大師」，於是瞬間把焦點放在「電話陣」，原來陳三元再次把配備進化到42部電話，一樣熟練地在點擊屏幕拿補給品，最後他更大方地與2位女兒合照。

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相中可見，當全部屏幕亦顯示深藍色，在黑夜變到閃閃發光，加上佈置的陣式，令不少網民讚嘆猶如孔雀開屏，「台灣藍光啊」、「好像孔雀燈喔，阿伯，要注意眼睛」、「千手觀音」、「移動式國寶孔雀」。

但亦有部份網民認為陳三元玩得過火，早已不是當初捉精靈的意義，更指他邊騎單車邊捉精靈其實非常危險。「不要那麼誇張好嗎！玩遊戲適可而止，注意安全」、「這沒行車安全問題嗎」、「這已經不是人玩遊戲，是遊戲玩人了」、「看得到路嗎，請小心」。

（fb群組「爆系公社寶可夢討論區」）

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