滿佈污垢發霉　台媽難頂奶奶廚房極污糟　整理達人教2招搞掂

正所謂相見好同住難，如果同屋主衛生意識欠佳，都認真難搞。日前一名台媽在網上發文求救，指自己跟奶奶同住，其廚房幾十年沒有整理過，四周非常髒亂，料理桌鋪滿厚厚污垢，瓶罐發霉，連碰也不想碰，平日不常做家務的台媽，於是向網民求救，最後獲不少整理達人教路，重點是先整理後重新收納。

盛載調味料的瓶罐發黃發霉，廚房其他物品擺放凌亂。（ （fb群組「爆系知識家」圖片））

該名台媽日前在facebook群組「爆系知識家」發文，指奶奶家的廚房10年沒有整理過，她自己亦甚少做家務，不過為了小孩衛生問題，打算重新整理一次，便向網民求救，「換桌巾，桌子該用什麼清潔劑怎麼刷，過程要怎麼清理才會乾淨？流理臺地板應該要怎麼弄？」她又稱奶奶非常節儉，不會裝修廚房，只能清理。

從她上載的照片所見，廚房衛生環境極度欠佳，牆上及料理桌的瓷磚縫鋪滿厚厚黑色污垢，生菜只有一盤之隔，電飯煲蓋像從沒清潔過，盛載調味料的瓶罐亦發黃發霉，廚房其他物品擺放凌亂。

照片引起不少網民熱議，有人坦言不敢吃從這廚房煮出來的東西，更有人直接建議台媽應離婚。當中亦有整理達人教路，認為台媽應「先整理後重新收納」先將空瓶罐鍋用蘇打粉加白醋、洗潔精及熱水清潔，然後把調味料罐子換新，之後就擦洗電器用品，再丟掉桌巾，並用清潔劑擦洗桌面。

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過往曾有網民亦投訴媽媽衛生意識欠佳：

整理好後，便可以重新收納。她建議台媽先鋪上桌巾，再將紙箱裁切高約4公分左右的小淺盒放常用調味料，不常用的調味料可以收到方便拿取的櫃子裏，其餘空罐收納到其他櫃子。另外，可用不要的廣告海報等貼在磁磚牆上，髒了再換新，便不用一直清潔。

另外有網民提醒最後才清潔地板，「因為地板濕沒擦乾，會印的到處都是也危險」。

（fb群組「爆系知識家」）