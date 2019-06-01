【港人最愛】喜茶連爆衛生問題　孕婦購蘇州分店水果茶「送」蒼蠅

備受港人喜愛的內地茶飲店「喜茶」，內地三間分店近日出現衛生問題，更有一家店被查封，喜茶甚至考慮永久關閉該店。5月29日（周三）一名孕婦從蘇州一間喜茶買水果茶後，發現其中一杯有蒼蠅，惟店方聲稱蒼蠅不是員工製作時混入茶中，被當地衛生部門上門調查，隨後需停業查封。涉事店舖被查封4小時後，再有內地傳媒爆出蘇州另一分店因餐具衛生問題，被下令整改。有專家指，喜茶近年高速擴張，但對食物安全重視度不足，才會接連爆出衛生問題。

內地的喜茶分店日前爆出水果茶內有蒼蠅，涉事店舖被查封。（微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

不少港人愛到內地喜茶分店打卡，自香港開分店以來，經常大排長龍，但其位於內地的店舖卻接連爆出衛生問題。5月29日下午，一名孕婦在喜茶蘇州圓融店買了6杯飲品，但在其中一杯水果茶中發現一隻「綠頭蒼蠅」，她要求店方賠償整單的10倍價錢，但店方認為蒼蠅不是製作過程中混入的，拒絕賠償，只願免費贈飲3杯，孕婦不服並向當地市監局舉報。

有內地傳媒到場視察，發現該店常有蚊蟲飛來飛去，店員製作飲品時，有些裝果肉的盒未有蓋上。據孕婦說法，她取飲品時杯子已蓋好，蒼蠅不可能由飲管跑進去。5月31日，衛生部門到涉事圓融店調查，發現店內大堂和操作台上有很多飛蟲，決定封店整改，喜茶方面則指，店舖開於湖邊一直多飛蟲，如果找不到解決方法，會考慮永久關店。

店舖被查封後僅4小時，另一間位於蘇州永旺夢樂城的分店因為餐具清潔消毒設施不足，亦被要求整改。而較早前，喜茶位於廈門的分店已被揭發裝水果容器有問題、廚房積水太多等，已被勒令整改，故在2個月內，喜茶已被查出3次衛生問題。

單計5月11日至25日，喜茶在半個月內開張11家新店，顯示他們的擴張之快。中國食品產業分析師朱丹蓬接受內地傳媒訪問時指，喜茶對食品安全的重視度不足，沒按照標準流程執行，高速擴張肯定出問題。

（南方都市報）