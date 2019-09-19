【蠟筆小新】松坂老師為何沒有男友？　只因背後真相太悲傷！

日本卡通《蠟筆小新》連載29年，深獲不少粉絲喜愛，每個角色令人印象深刻。其中小新的幼稚園老師松坂老師就常常被戲謔沒有男人緣，但其實松坂老師原來曾有個要論及婚嫁的男友，不過男方最後卻遇上悲劇，令不少粉絲都大呼「這故事太悲傷」。

在《蠟筆小新》的漫畫中，24歲的松坂老師有一位名叫行田德郎的男友，他是一名骨科醫生；松坂老師是在喝醉後不小心摔落樓梯受傷，到醫院接受治療時而認識對方。

後來行田德郎為了追求夢想，決定前往非州考察化石，本來兩人相約在男方回國後就結婚，然而行田德郎卻不幸遇上恐怖襲擊，在一次大爆炸中喪生。松坂老師因此大受打擊，開始借酒消愁，甚至一度萌生輕生念頭，及後看到行田德郎生前寫給她的一封信，才令她重新振作起來。

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由於漫畫版的故事太過悲慘引起極大爭議，結果在動畫版中並沒有出現行田德郎身亡的劇情，僅交待他到了非州挖掘化石就沒有下文，而這亦是松坂老師為何多年來維持單身的原因。

對此，不少網民表示難以置信，紛留言「德郎醫生是個好人啊，蠟筆小新出現這種劇情根本不合理」、「蠟筆小新本來就是給大人看的，不是嗎？」、「突然就死了，松坂老師也想自殺，蠟筆小新竟然會有這種劇情」。