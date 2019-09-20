【左右不分】穿新高跟鞋去晚宴疼痛難耐　英女第二日才發現着錯腳

不少女士喜歡穿高跟鞋，不過不習慣可能令雙腳疼痛，英國蘇格蘭有女士穿上設計時尚的高跟鞋去消遣，晚會上卻劇痛難耐又不脫下來，直到第二日才發現原來她一直把左右腳調轉了。

麥吉穿上黑色連衣裙，手上拿着包包，而腳上穿上綁帶的高跟鞋。（GeorgiaH15_ twitter圖片）

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來自格拉斯哥（Glasgow）的麥吉（Ayleigh McGhee）穿了一對新的高跟鞋去晚會，晚會上她多次向朋友表示高跟鞋令她雙足劇痛，她以為是因為鞋子是新的導致刮腳。之後她的朋友在Twitter上表示，「麥吉一整晚都在投訴，說這雙鞋子令她走不動，但她到今朝才發現原來穿錯了左右腳」。

圖中可見，麥吉穿上黑色連衣裙，手上拿着包包，而腳上穿上綁帶的高跟鞋，當中她的腳指明顯踏出高跟鞋的鞋底。

麥吉的腳指明顯踏出高跟鞋的鞋底。（GeorgiaH15_ twitter圖片）

不少網民被麥吉的「蝦碌」笑翻，「最有趣的事情」，有不少人更指自己也試過類似的情況，亦有人指女人即使不舒服，仍會為了美而穿高跟鞋，「男人和女人有很大分別，女人覺得可以忍受這種裝束，男人不會穿這麼不舒適的東西」。